Președintele Emmanuel Macron a adoptat o poziție tranșantă la Bruxelles față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur, afirmând că acesta nu poate fi adoptat în condițiile actuale.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Liderul de la Palatul Élysée a fost categoric în fața presei, subliniind că interesele producătorilor locali sunt prioritare.

„Acordul UE-Mercosur nu poate fi semnat. Nu sunt întrunite condițiile. Nu trebuie ca agricultorii noștri să fie sacrificați de acest acord”, a declarat Macron de la Bruxelles, potrivit Le Figaro.

Acesta a continuat, explicând că Franța va lupta pentru o amânare și pentru criterii mult mai stricte de protecție a pieței.

„Europa trebuie să se protejeze mai bine, a insistat Macron, afirmând că obiectivul său este să ceară o amânare a acordului. Cerem ca munca să continue pentru ca lucrurile să fie făcute serios, pentru ca agricultura noastră să fie respectată”.

Totodată, șeful statului a explicat necesitatea unor mecanisme de siguranță clare: „Cerem o clauză de salvgardare. Dacă avem piețe destabilizate, trebuie să putem opri lucrurile”.

În marja discuțiilor de la Bruxelles, Arnaud Rousseau, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Exploatanților Agricoli (FNSEA), a cerut Comisiei Europene o „trezire a conștiinței” cu privire la viitorul sectorului. Acesta a declarat că refuză ca sectorul să fie „sacrificat pe altarul comerțului internațional” și estimează că Europa „nu mai are o viziune pentru agricultura sa”.

Furia agricultorilor a fost alimentată nu doar de acordul comercial, ci și de nemulțumirile privind gestionarea dermatozei bovine, un catalizator al furiei care s-a extins, joi, în capitala Belgiei.

Deși Ministrul Transporturilor al Franței a făcut un apel public joi către agricultori să nu împiedice circulația persoanelor și a bunurilor în timpul sărbătorilor de Crăciun, semnalele din partea protestatarilor sunt de neînduplecat. Agricultorii au amenințat miercuri că își vor menține blocajele în timpul sărbătorilor, în fața unui guvern care își menține poziția în gestionarea crizei sanitare bovine.