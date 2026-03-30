Pesticidele sunt prezente în aer pe întreg teritoriul francez, a anunţat luni organizaţia asociaţiilor de monitorizare a calităţii aerului din Franţa, care a lansat o hartă interactivă ce prezintă concentraţia acestor substanţe în atmosferă, transmite AFP, citat de Agerpres.

Monitorizare pesticidelor

Harta, care prezintă date pentru perioada 2022-2023, arată în special că, dintre cele 72 de substanţe active studiate, „aproximativ o treime sunt detectate (la niveluri de concentraţie foarte scăzute), iar una din opt este cuantificată, cu niveluri variabile în funcţie de regiune şi de perioada de utilizare”, după cum a declarat Atmo France într-un comunicat.

„Aproape o jumătate dintre regiunile franceze se află la un moment dat la nivelul maxim” al tuturor măsurătorilor efectuate în restul teritoriului „pentru una sau alta dintre substanţele active”, a declarat Emmanuelle Drab-Sommesous, expertă în pesticide la Atmo France.

Însă, aceste date „nu reprezintă o informaţie sanitară, ci mai degrabă instrumente pentru înţelegere şi monitorizare”, a precizat Atmo France.

Substanță cu potențial cancerigen

În privinţa pesticidelor din aer, spre deosebire, de exemplu, de nivelurile de particule fine în suspensie, nu există în prezent nicio valoare de reglementare care să indice dacă nivelul acestora este acceptabil sau nu, şi nici riscurile sanitare asociate.

Printre substanţele cel mai frecvent întâlnite în aer se numără glifosatul (Roundup), dar „la niveluri foarte scăzute (mai puţin de 0,1 ng/m3)”. Clasificată drept „probabil cancerigen” în 2015 de o agenţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), această substanţă este strict interzisă pentru utilizare de către persoane fizice, dar rămâne autorizată pentru agricultori cel puţin până în 2033.

Conștientizarea, primul pas

Cu toate acestea, alte produse interzise de mai mulţi ani – cum ar fi lindan, un insecticid considerat toxic pentru oameni şi periculos pentru mediu şi foarte persistent, a cărui utilizare este interzisă de peste 20 de ani – au fost încă detectate în 61% dintre probele din perioada 2022-2023, conform Atmo France.

Printre celelalte substanţe active întâlnite cel mai frecvent în aer se numără folpet (folpel), un fungicid adesea utilizat în podgorii, şi prosulfocarb, un erbicid cu spectru larg, cu volatilitate foarte mare, utilizat pe scară largă pentru culturi în câmp.

Harta include indicatoare ce permit utilizatorilor să compare nivelurile concentraţiilor din aer şi să le situeze în raport cu valorile maxime deja înregistrate în ţară.

„Scopul său este acela de a creşte gradul de conştientizare. Acest lucru facilitează identificarea, dacă situaţia la nivel local este neobişnuită” şi declanşează potenţiale acţiuni, în special din partea factorilor de decizie publică sau a aleşilor locali, a explicat Emmanuelle Drab-Sommesous.