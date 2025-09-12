La sfârșitul acestei săptămâni (12-14 septembrie) se desfășoară ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii. Evenimentul are loc în incinta Platformei Apicole Băneasa, unde peste 100 de apicultori spun, prin produsele lor, povestea fascinantă a dulcelui produs.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Prisăcari din toată țara și-au dat întâlnire la acest eveniment. La standurile lor se poate degusta miere obținută dintr-o multitudine de culturi, din toate zonele țării. Dar, mai mult decât atât, vizitatorii pot admira adevărate opere de artă obținute din ceară și pot procura medicamente produse din derivate apicole și ierburi.

Mierea românească, deliciul Europei

Deși toate produsele prezente la târg sunt naturale 100%, totuși produsele de la Herța Bio Apicole sunt considerate a fi vedeta manifestării. Motivul este că acestea au fost premiate, doi ani la rând, în cadrul competițiilor din UE.

„În anul 2024, în decembrie, am câștigat trofeul „Gustul Ales”. Atunci, 13 jurați aleși de RoAliment au gustat produsele noastre și au decis că polenul nostru crud este cel mai complex aliment existent pe piață. În 2023 și 2024 am câștigat medalia de aur la Festivalul Organic European. Și în acest an suntem finaliști la European Organic Awards. Suntem singura firmă din România care a accesat în această finală. Concurăm cu o brutărie spaniolă care funcționează de peste un secol și macină făina într-o moară cu pietre și cu o fermă de capre din Austria, care are produse de o calitate deosebită”, ne-a povestit Ioan Cosmin Herța

Unul dintre secretele produselor apicole obținute la Săliște, în Mărginimea Sibiul, este că albinele nu au acces a produse sintetice. Chiar și în timpul iernii, ele se hrănesc cu propria lor miere și nu cu sirop de zahăr, ca în majoritatea stupinelor.

Dacă se întâmplă să se îmbolnăvească – căci și albinele se îmbolnăvesc, la fel ca oamenii – nu sunt tratate cu antibiotice, ci cu substanțe naturale.

Așa cum a concluzionat Ioan Cosmin Herța, „albinele trăiesc cu ce le dă Dumnezeu”.

Povestea mierii și a hidromelului călugăresc

Un punct de atracție al târgului este și standul Mânăstirii Movilița, din Vrancea. Călugării de acolo au venit să arate lumii deliciile obținute de la albine, în sfântul lăcaș. Iar două produse, cu totul deosebite, au impresionat vizitatorii.



Primul dintre ele este crema de miere. Cu o textură cremoasă – că doar așa îi spune și numele – și un gust deosebit, te cucerește de la prima degustare. „E ca un chefir, dar făcut cu miere. Se ia o miere cristalizată, se fierbe, apoi, în timp ce se răcește, se amestecă cu o miere fin cristalizată”, a explicat unul dintre sfinții părinți care prezentau produsul. L-am rugat să traducă explicația și pentru nespecialiști, iar replica sa a venit imediat: „Să se ducă să citească!”. Așadar, să punem mâna pe carte!

Un alt produs cu care călugării au stârnit curiozitatea vizitatorilor este hidromelul. Pentru necunoscători, acesta este o băutură alcoolică preparată pe bază de miere. Dar varianta călugărului care îl oferă sună mai frumos.

„Este băutura dacilor. Pe vremea regelui Burebista, dacii n-aveau cu cine să se mai bată. Dacii umblau morți de beți și, de aceea, preotul Deceneu le-a scos viile la daci. Atunci, ei au făcut vin din miere. Au spălat fagurii de la stupi, au pus la fermentat, și iese o băutură mai tare ca vinul!”. Așadar, gustați băutura strămoșilor! Nu veți regreta!

Miere din Delta Dunării

Dumitru State este un apicultor octagenar din Florești, jud. Prahova. El îmbie clienții cu miere de amorfă. Este vorba despre un arbust înrudit cu salcâmul, care crește în zona Brațului Chilia, din Delta Dunării.



Anul acesta a dus pentru prima oară stupii în Deltă.

„Ceea ce este deosebit în acea zonă este că acolo nu se stropește cu nimic. De aceea, mierea obținută este absolut ecologică”, spune el.

De altfel, și la această dată are încă stupii în Deltă. „Săptămâna viitoare se va duce ginerele meu să îi ia”, ne-a destăinuit.

La cei peste 80 de ani – pe care nu îi arată – încă se mai ocupă de prisacă. E drept, acum are nevoie și de ajutorul ginerelui, care îi stă alături.

Sfinți, ursuleți și pisici, povestea spusă cu lumânări din ceară

Inedit este și standul Mariei Boca, din Căianu Mic, Bistrița. Activitatea sa principală constă în fabricarea de faguri.



Dar, pentru că are ceară din belșug, după cum ne-a spus, produce și lumânări ornamentale. Iar la standul său ne încântă cu o minunată expoziție de lumânări de cult și ornamentale. Forme meșteșugite au ieșit din matrițele fabricate de ea și de soțul său. Figuri de sfinți, Criști micuți din ceară, dar și îngerași, pisicuțe și ursuleți încântă privitorii. Și mulți dintre ei nu se pot abține și cumpără câteva. Poate că imaginile vă vor convinge și pe dumneavoastră…

Până acum am dat doar câteva, puține, exemple despre ceea ce vizitatorii pot descoperi la Târgul Național al Mierii. Dar povestea este mult mai lungă. De aceea, vă îndemnăm să o descoperiți, în acest week-end, pe Platforma Apicolă Băneasa. Acolo veți putea afla și despre puterile tămăduitoare ale plantelor, despre cum obligeana românească absoarbe nitrații și nitriții din organism, ca și despre multe altele. Acolo, Călin Adrian, de la Boden Plant Bihor vă așteaptă să vă povestească despre miraculoasele puteri tămăduitoare ale derivatelor din miere. Și, în plus, veți putea să descoperiți gusturile minunate ale mierii culese din toate părțile țării.