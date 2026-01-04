Focaccia pregătită pentru micul dejun are aceleași margini crocante, dar cu un plus de savoare datorită straturilor de cârnați sfărâmați pentru micul dejun, brânză rasă și roșii cherry suculente. Este un preparat complet pentru un brunch sau un mic dejun pregătit acasă, perfect alături de o mimosa cu prosecco sau de un latte clasic.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Resturile se păstrează într-un recipient ermetic, la frigider, până la 4 zile, recomandă delish.com.

Ingrediente

6 linguri ulei de măsline extravirgin, împărțite

500 g făină albă

2 lingurițe rase de sare

1 plic drojdie instant (aproximativ 7 g)

440 ml apă călduță

450 g cârnați proaspeți pentru micul dejun, tocați

100 g brânză cheddar, rasă fin, împărțită

85 g roșii cherry, tăiate pe jumătate pe lung

1 ramură de rozmarin, frunzele desprinse și tocate grosier

6 ouă mari

Sare de mare fulgi

Piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare

Pasul 1

Unge un bol mare cu 3 linguri de ulei. Într-un alt bol mare, amestecă făina, sarea și drojdia. Adaugă apa și amestecă cu o spatulă de silicon până se formează un aluat umed. Transferă aluatul în bolul uns. Acoperă cu folie alimentară și lasă la temperatura camerei până își dublează volumul, aproximativ 1 oră.

Pasul 2

Între timp, într-o tigaie mare din inox sau fontă, încălzește 1 lingură de ulei la foc mediu. Adaugă cârnații și gătește-i, desfăcându-i în bucăți mici, până când încep să se rumenească la exterior, aproximativ 10–12 minute. Transferă cârnații pe o farfurie și păstrează grăsimea rămasă în tigaie.

Pasul 3

Așază un grătar în mijlocul cuptorului și preîncălzește-l la 230 de grade Celsius. Unge o tavă metalică de aproximativ 33 x 23 cm cu cele 2 linguri de ulei rămase și cu lingura de grăsime de la cârnați.

Pasul 4

Transferă jumătate din aluat în tavă. Cu vârful degetelor, întinde-l cât poți de uniform, până în colțuri. Presară jumătate din cârnați și jumătate din brânză. Așază deasupra restul de aluat și întinde-l ușor peste umplutură. Adaugă cârnații și brânza rămase, apoi roșiile și rozmarinul.

Pasul 5

Fă 6 adâncituri în aluat. Sparge câte un ou în fiecare. Condimentează cu sare de mare și piper.

Pasul 6

Coace focaccia, rotind tava la jumătatea timpului și verificând după aproximativ 20 de minute, până când aluatul este crescut și auriu, iar albușurile sunt gătite, dar gălbenușurile rămân ușor moi, aproximativ 23–28 de minute. Dacă preferi ouăle mai bine făcute, lasă preparatul mai aproape de 28 de minute. Lasă să se odihnească 5 minute, apoi servește cald.