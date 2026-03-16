Românii au sărbătorit Ziua Femeii cu aproape 10.000 de buchete de flori livrate, şampanie şi deserturi, arată o analiză realizată de o platformă de livrări, conform Agerpres.

România s-a clasat pe primul loc la nivel global în reţeaua Glovo în funcţie de valoarea totală a comenzilor de flori şi pe locul al doilea la nivel global ca număr de comenzi.

La nivel local, Bucureşti, Constanţa, Cluj-Napoca, Braşov şi Iaşi au fost oraşele cu cele mai multe comenzi de flori, lalelele fiind cele mai populare alegeri.

Cea mai scumpă comandă de flori livrată pe 8 martie a fost în valoare de 500 de euro şi a constat într-un buchet de flori mixt şi generos, în care predominau lalelele.

De asemenea, cea mai valoroasă comandă plasată pe platformă în acea zi a ajuns la 800 de euro şi a constat în mai multe sticle de şampanie livrate în Bucureşti.

Deserturi, pe lângă flori și șampanie

Pe lângă flori şi şampanie, românii au ales să sărbătorească Ziua Femeii şi cu deserturi.

În ceea ce priveşte preferinţele dulci, produsele de patiserie şi cofetărie au reprezentat peste 70% din comenzile de deserturi. Printre cele mai populare s-au numărat plăcintele dulci, în special variantele cu cireşe sau căpşuni şi iaurt.

În ceea ce priveşte comenzile de mâncare, fast-food-ul a dominat clasamentul, burgerii şi meniurile pe bază de pui fiind printre cele mai populare alegeri ale utilizatorilor. În acelaşi timp, cartofii prăjiţi s-au numărat printre cele mai frecvent comandate produse, fiind incluşi în numeroase combinaţii de meniuri.

Potrivit analizei, intervalul de vârf pentru plasarea comenzilor a fost între orele 17:00 şi 19:00, când au fost înregistrate peste 100.000 de comenzi, ceea ce confirmă faptul că mulţi utilizatori aleg să sărbătorească Ziua Femeii printr-o cină specială sau o surpriză livrată seara.