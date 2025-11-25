Sute de muncitori agricoli și șoferi de camion au blocat luni partea mexicană a unui pod important de la granița cu Statele Unite, în cadrul unei greve naționale a fermierilor, conform Mediafax.

⭕ Los campesinos y los transportistas mexicanos bloquean carreteras de todo el país en su demanda de precios justos y seguridad Los gremios se han unido para exigir al Gobierno que actúe ante la violencia y que respete los acuerdos para beneficiar a los agricultores nacionales… pic.twitter.com/UOAboE61D5 — EL PAÍS México (@elpaismexico) November 24, 2025



Protestul a blocat Podul Internațional Zaragoza-Ysleta, care leagă orașul american El Paso, Texas, de Ciudad Juarez din Mexic. Se estimează că 70% din comerțul dintre cele două țări trece prin astfel de puncte de trecere a frontierei, potrivit France24.

Protestul a avut loc ca răspuns la mai multe reforme din Legea generală a apelor, promovate de președinta mexicană Claudia Sheinbaum, care ar interzice vânzarea titlurilor de concesiune sau transferul acestora. Demonstrații similare au avut loc în 16 state din Mexic.

Protestele au determinat și lucrătorii agricoli să ia cu asalt birourile vamale din Ciudad Juarez.

Ministrul de Interne, Rosa Icela Rodriguez, s-a adresat protestatarilor la o conferință de presă din Mexico City, declarând că „nu există niciun motiv pentru proteste… decât dacă sunt motivate politic”.