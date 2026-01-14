Fermierii germani au tras miercuri un semnal de alarmă cu privire la presiunea tot mai mare asupra preţurilor, în contextul în care reprezentanţii sectorului urmează să se reunească la sfârşitul acestei săptămâni la Berlin pentru un important salon internaţional, transmite DPA, transmite Agerpres.

“Situaţia preţurilor de pe pieţele agricole este dezastruoasă în acest moment”, a declarat preşedintele Asociaţiei Fermierilor Germani (DBV), Joachim Rukwied înaintea începerii expoziţiei internaţionale ‘Săptămâna verde’ (‘Grune Woche’). Potrivit lui Rukwied, preţul unui kilogram de carne de porc a scăzut până la 1,45 euro, în timp ce preţul grâului a scăzut sub nivelurile de la începutul anilor ’80. Şi preţurile la zahăr şi cartofi au scăzut, în timp ce viticultorii se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimele decenii, a mai spus Rukwied, cerând guvernului să acţioneze.

“Trebuie să reducem costurile în întreaga industrie”, a spus Rukwied. Acesta vrea, de asemenea, o revizuire a procedurilor birocratice, precum şi soluţii specifice industriei pentru a reduce costurile cu forţa de muncă. Salariul minim din Germania, care a fost majorat la 13,90 euro pe oră de la 1 ianuarie, este de două ori mai mare decât salariile plătite lucrătorilor agricoli din Spania sau Polonia, a subliniat Rukwied.

2025, un an bun

Însă, în timp ce fermierii se plâng de marje mici, 2025 a fost un an bun pentru industria alimentară germană în ansamblu, vânzările din sector crescând cu aproximativ 4% în ritm anual, ajungând la aproape 242 de miliarde de euro, potrivit Federaţiei germane pentru produse alimentare şi băuturi (BVE). Potrivit unui sondaj derulat de BVE la nivelul de ramură, mai mult de jumătate dintre companiile chestionate şi-au evaluat situaţia actuală a câştigurilor ca fiind “satisfăcătoare”, “bună” sau chiar “foarte bună”. Cu toate acestea, respondenţii au declarat că percep o deteriorare a condiţiilor de afaceri din Germania în ultimii ani, a declarat preşedintele BVE, Christoph Minhoff.

Săptămâna Verde de la Berlin este considerată una dintre cele mai mari expoziţii internaţionale de alimente, agricultură şi horticultură. Pe parcursul a 10 zile, organizatorii se aşteaptă ca aproximativ 345.000 de persoane să viziteze expoziţia. Participanţii pot degusta specialităţi internaţionale şi regionale de la mii de expozanţi din întreaga lume.