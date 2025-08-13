Fermierii din sectorul lactatelor din Marea Britanie avertizează că lipsa forței de muncă amenință securitatea alimentară a Regatului

Fermierii din sectorul lactatelor din Marea Britanie au avertizat că o lipsă cronică de lucrători, agravată de Brexit și de pandemie, pune presiune asupra securității alimentare a Regatului Unit.

Cinci din șase fermieri care au căutat angajați au declarat că au primit candidaturi foarte puține sau chiar deloc, din partea persoanelor calificate pentru locurile lor de muncă vacante.

Concluziile vin dintr-un sondaj realizat în rândul producătorilor de lactate de către Arla, cea mai mare cooperativă de lactate din Marea Britanie, proprietara mărcilor Lurpak și Cravendale și care reprezintă circa o treime din întregul sector, relatează The Guardian.

Problema nu este nouă dar criza se adâncește

Cel de-al cincilea sondaj anual realizat printre cei 1.900 de fermieri britanici ai Arla a evidențiat dificultatea tot mai mare de a găsi muncitori cu abilități și experiență adecvate: 79% dintre fermieri raportau această problemă încă din 2021, iar procentul a crescut la 84% în acest an.

Producătorii de lapte au declarat că dificultățile de recrutare s-au agravat după Brexit și pandemie, combinația dintre sfârșitul libertății de circulație pentru muncitorii din UE și alți factori economici post-Covid făcând mai dificilă găsirea de personal potrivit. Iar situația este similară în întreaga agricultură, în linii mari.

Aproape jumătate (48,6%) dintre respondenți au spus că acum este mai greu să păstreze angajații decât înainte de Brexit și pandemie, iar doar 5% au spus că situația s-a îmbunătățit.

Peste unul din zece fermieri are de gând să renunțe la agricultură

Mai mult de unul din zece fermieri (13%) au declarat că vor renunța complet la agricultură în următoarele 12 luni dacă nu apar îmbunătățiri în privința lipsei de forță de muncă, iar 6% au spus că au fost nevoiți să reducă producția de lapte.

Arla însăși a înregistrat o scădere a numărului de producători de lapte în ultimii ani, deși volumele de producție au rămas constante. Numărul membrilor a scăzut cu aproximativ 300, de la 2.100 în urmă cu trei ani, pe fondul pensionării fermierilor sau al consolidării fermelor, într-o tendință de a menține efective mai mari de animale. Membrii Arla reprezintă aproape o treime din totalul producătorilor britanici de lactate.

Aproape 200 de fermieri britanici din sectorul lactatelor au părăsit industria în cele 12 luni până în aprilie 2025, potrivit celor mai recente date ale Consiliului pentru Agricultură și Horticultură (AHDB), reducând numărul total de producători la 7.040.

Este pusă în pericol autosuficiența UK în ce privește producția de lapte

Industria avertizează de ceva vreme că un exod continuu al fermierilor din sectorul lactatelor ar putea pune în pericol autosuficiența actuală a Regatului Unit în lapte proaspăt.

„Vedem impactul real al acestor lipsuri de personal asupra industriei agricole, fie prin costuri mai mari, fie printr-o producție mai mică de lapte”, a spus Bas Padberg, director general al Arla Foods UK.

„Efectul acestui lucru se va vedea în cele din urmă în prețul și disponibilitatea produselor de pe rafturile supermarketurilor, afectând milioanele de oameni care se bazează pe lactate ca sursă de nutriție în dieta lor.”

Arla – care, la fel ca alte companii, are propriile programe de ucenicie și stagii industriale – a declarat că guvernul a recunoscut dificultățile continue în recrutarea de personal și a salutat concentrarea pe atragerea de talente și formare profesională, parte a viitoarei strategii alimentare.

Cu toate acestea, Padberg a cerut „pași practici pe care industria, sectorul educației și guvernul îi pot face împreună” pentru a atrage mai mulți oameni, în special tineri, în sectorul lactatelor.

Ca peste tot în Europa, și în UK sectorul lactatelor, la fel ca mare parte din agricultură, are o forță de muncă îmbătrânită, iar aproape jumătate (47%) dintre fermieri au vârsta de 55 de ani sau peste. Tinerii intră cel mai probabil în industrie dacă aceasta este o afacere de familie: două treimi (66%) dintre fermieri au declarat că fermele lor au fost transmise de cel puțin patru generații, în timp ce doar 3% au spus că sunt prima generație.