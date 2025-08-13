Un cunoscut rapper din Lewisham, UK, Fekky pe numele său de scenă, a trecut de la colaborări cu Skepta – rapper, producător și compozitor britanic de origine nigeriană, considerat unul dintre pionierii și figurile emblematice ale genului grime – la a cumpăra o fermă. Și asta, fără să fi pus vreodată piciorul în ceva similar. Un serial pe Youtube, „Hood 2 Farm”, îl urmărește încercând să învețe meseria, relatează un reportaj BBC.

Într-unul din episoadele Hood 2 Farm, un cioban de 76 de ani își povestește rutina zilnică: „Suntem doar eu și soția mea, și când ea se dă jos din pat, eu tocmai mă așez, iar când eu mă dau jos din pat, se așează ea.” Rapperul din sudul Londrei, Fekky, face o pauză, apoi întreabă: „Nu te superi că te întreb… dacă ea se ridică din pat și tu atunci te așezi, când… vă mai îmbrățișați, frate?” Fermierul râde și răspunde: „Niciodată!”, răspunde el, ironic.

Astfel de interacțiuni sunt obișnuite în Hood 2 Farm, un serial extrem de original, inspirat cu adevărat de încercarea rapperului de a-și administra propria fermă. Pe parcursul a opt episoade de câte 30 de minute, el întâlnește fermieri din toată Marea Britanie și învață noțiuni de bază precum mulsul vacilor, tunsul oilor și condusul tractoarelor.

Rezultatul combină informații reale despre practici agricole cu energia nebunească a comediei britanice clasice, grație atitudinii sale de „pește afară din apă” – nu renunță la șapca Gucci nici pe câmp – și pasiunii evidente pentru natură. Cu unele episoade depășind 100.000 de vizualizări, serialul neconvențional a avut un succes dincolo de așteptări, iar Fekky spune că vrea să continue cu sezoane viitoare.

Avea nevoie de o pauză

Fekky, 38 de ani, povestește că ideea i-a venit înainte de lockdown, când a mers în vacanță în Thailanda pentru a se relaxa după presiunile vieții din industria muzicală. Ca rapper, a cântat în fața a mii de oameni, a colaborat cu Dizzee Rascal și Skepta, și-a înființat propriul label – F Music – dar a vorbit adesea despre problemele cu alcoolul și anxietatea.

„După o carieră muzicală lungă, am decis să iau o pauză. M-am îndrăgostit de natură în Thailanda”, spune el într-un post pe rețele sociale. „Mi-am zis că ar trebui să învăț agricultura, dar să arăt tuturor, în special tinerilor, ce fac – ca pe măsură ce învăț eu, să învețe și ei.”

S-a apucat de grădinărit în perioada de lockdown

Când s-a întors acasă, Londra a intrat în lockdown și a început să facă grădinărit ca să treacă timpul, documentându-și progresul pe rețelele sociale. „Mi-am dat seama că mulți erau interesați și le plăcea să mă vadă făcând asta”, spune el. A decis că „vrea să trăiască în natură cu normă întreagă”, a cumpărat un teren – botezat F Manor – și a părăsit definitiv Londra, continuând să posteze conținut despre fermă.

Postările sale au avut un succes uriaș, iar oamenii au început să-l întrebe când va apărea următoarea, „așa că avea sens să fac o emisiune despre agricultură”. Singura problemă era că „nu știam nimic” despre asta, spune el, și nu pusese vreodată piciorul pe o fermă până să cumpere una. Familia lui din Nigeria are ferme, spune el, „așa că probabil am asta în sânge, dar nu aveam habar.”

Când a început să viziteze alte ferme, a fost șocat de cât de puține știa despre originea alimentelor noastre. „O fermă de porci este… eu credeam că porcii sunt mici, cam așa” – își ține mâinile la vreo 25 de cm – „nu mi-am dat seama că porcii sunt uriași, gen”, spune el, încă uimit. „Vezi mâncarea în farfurie, dar nu te gândești de unde vine. Primul lucru pe care l-am învățat despre găini a fost… e ciudat să te gândești că mănânci pui… dar apoi îmi iubesc găinile, dacă are sens.”

Hood 2 Farm, sau cum să descoperi practicile agricole și zootehnice râzând

Toate aceste descoperiri pot fi urmărite în timp real în Hood 2 Farm, care rivalizează cu unele sitcomuri la numărul de glume pe minut. E fascinant să vezi cât de dispus e Fekky să își demonteze imaginea de rapper dur. În primul episod, e lovit în față de coada unei vaci în timp ce încearcă să o mulgă, recunoaște că a crezut că ugerul e „pipiul” vacii și întreabă o fermieră dacă laptele e, de fapt, spermă – spre uimirea totală a acesteia. Pentru Fekky, nu există „cel mai nebun” moment – întregul parcurs e de domeniul incredibilului.

„O vacă a încercat să mă lovească!”, spune el. „Chiar și cu oile, încercam să le adun și era nebunie, fugeau peste tot! Și nu m-am gândit niciodată că voi avea 10.000 de albine pe mine. Intri direct în toată nebunia asta. Să te simți confortabil lângă animale a fost cel mai greu – toate sunt mari și, dacă nu știi ce pot face, sunt o sursă de pericol. Dar până la urmă nu a fost periculos, doar te simți, cumva, depășit de situație.”

Sentimentul de a fi printre animale, spune el, nu e foarte diferit de cel de pe scenă: „De fiecare dată pășești în necunoscut. Asemănarea e adrenalina pe care o ai pe scenă sau cu animalele – pentru că, așa cum am zis, pare periculos, dar apoi îți dai seama că e totul în regulă.” „Noi, ca rapperi, trăim foarte haotic; din hotel în hotel, din concert în concert. Natura îți aduce echilibrul.”

„Am deschis ochii oamenilor, chiar și prietenilor, să mănânce mâncare pe care o produc singuri”

De când a trecut la viața la fermă, prietenii și familia l-au susținut – „mulți dintre prietenii mei rapperi vor să vină la fermă” – și au fost uimiți să descopere beneficiile cultivării propriei hrane. „Când le dau ouăle mele, pe care le iau de la găini, prietenii spun că au un gust mult mai bun decât cele din magazine”, spune el. „Cred că le-am deschis ochii oamenilor să mănânce mâncare pe care o cresc singuri. Are un gust… real.”

Cel mai mare beneficiu personal este asupra sănătății sale mintale și a stării generale: „Cred că natura, în general, e foarte vindecătoare, iar noi, ca rapperi, trăim foarte haotic; din hotel în hotel, din concert în concert. Agricultura îți dă echilibrul. Nu ar trebui să ne limităm la un singur lucru în carieră. După un timp, trebuie să te gândești la ceva diferit și ce la altceva poți face în viață. Chiar și ca simplu hobby.”

Acesta e mesajul pe care vrea să-l transmită tinerilor britanici de culoare: „Sper doar ca tinerii să înțeleagă că locul în care începi viața nu e locul unde trebuie să o și termini. Trebuie să explorezi lumea și să îți deschizi mintea. Cred că atunci când creștem, vedem oameni ca mine care sunt rapperi sau fotbaliști, și acestea sunt cele mai clișeu cariere la care te gândești că trebuie să ajungi ca să reușești. Vreau să înțelegi că poți fi tu însuți, poți explora, poți face agricultură și vei fi acceptat și fericit.”