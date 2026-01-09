În luna decembrie 2025, acest indice s-a situat la o medie de 124,3 puncte, comparativ cu o valoare 125,1 de puncte înregistrată în luna noiembrie, şi cu 2,3% sub valoarea din luna decembrie 2024.

Totuşi, pentru întregul an 2025, indicele calculat de FAO s-a situat la o medie de 127,2 puncte, în creştere cu 4,3% faţă de media din 2024, în condiţiile în care preţurile la uleiuri vegetale şi lactate au crescut, iar cotaţiile la cereale şi zahăr au scăzut.

În cea ce priveşte situaţia din luna decembrie 2025, datele FAO arată că preţul lactatelor a scăzut cu 4,4% comparativ cu luna noiembrie, influenţat de o scădere a preţurilor la unt, pe fondul creşterii sezoniere a ofertei în Europa. De asemenea, preţurile la carne au scăzut cu 1,3% comparativ cu valoarea din luna noiembrie, iar preţurile la uleiuri vegetale au scăzut cu 0,2%, la cel mai scăzut nivel din ultimele şase luni.

În schimb, preţurile la cereale au crescut cu 1,7% în decembrie comparativ cu noiembrie, pe fondul îngrijorărilor cu privire la exporturile de grâu din bazinul Mării Negre, precum şi al importurilor robuste de porumb. O creştere s-a înregistrat şi în cazul preţurilor la zahăr, care au crescut cu 2,4% comparativ cu luna noiembrie, în principal ca urmare unei scăderi a producţiei de zahăr în principalele regiuni cultivatoare de trestie de zahăr din sudul Braziliei.