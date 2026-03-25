Un raport publicat de FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură) la 15 martie 2026 avertizează că războiul din Golful Persic nu lovește doar piețele de energie, ci și comerțul global cu îngrășăminte și, în timp, costul hranei. România nu apare ca studiu de caz, dar felul în care este construită economia agricolă locală arată că efectele pot apărea prin gaz, motorină, fertilizanți și, mai târziu, prin prețurile alimentelor.

Raportul la care merită să ne uităm se numește „Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East – Impacts on energy and fertilizer trade and food security”, a fost publicat de FAO la 15 martie 2026, la Roma, și are statutul de „information note”. Documentul pornește de la conflictul izbucnit în Golful Persic la final de februarie și urmărește felul în care blocajele din Strâmtoarea Hormuz pot destabiliza un sistem mult mai mare decât pare la prima vedere: energia, îngrășămintele, agricultura și securitatea alimentară. FAO notează că, în condiții normale, prin Hormuz trec circa 20 de milioane de barili de țiței și produse rafinate pe zi, adică aproximativ un sfert din petrolul transportat maritim la nivel global, alături de volume importante de LNG (gaz natural lichefiat, gaz răcit la temperaturi foarte scăzute pentru a fi transportat pe mare) și fertilizanți. În primele zile ale conflictului, traficul de petroliere prin strâmtoare s-a prăbușit cu peste 90%.

G4Food a lansat seria editorială „De la pompă la raft", dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori.

Cum a devenit Strâmtoarea Hormuz un punct critic pentru hrana globală

Raportul nu spune că lumea rămâne brusc fără hrană, ci că, pe termen mediu, hrana devine mai scump de produs. Petrolul și gazele se scumpesc, îngrășămintele pe bază de azot urmează aceeași direcție, fermierii reduc fertilizarea, randamentele pot coborî, iar efectul ajunge ulterior în piața cerealelor și a alimentelor. FAO estimează că regiunea Golfului contează pentru aproximativ 30-35% din exporturile globale de uree și pentru 20-30% din exporturile de amoniac, iar în scenariul unui conflict prelungit prețurile globale ale fertilizanților ar putea rămâne, în prima jumătate a lui 2026, cu 15-20% peste nivelul de anul trecut. În același timp, prețurile petrolului și ale gazelor au reacționat imediat, cu salturi de 20-35% pentru Brent în primele zile și de 50-75% pentru gazul european de referință.

Hrana nu dispare, dar devine mai scumpă. Cum ajunge șocul global în România

România nu este în centrul acestei hărți, dar nici la adăpost. Prima verigă prin care șocul poate ajunge la noi este energia. Date publicate de Agerpres pe baza INS arată că în ianuarie 2026 producția internă de gaze a României a scăzut cu 1,1% față de aceeași lună din 2025, în timp ce importurile au urcat cu 116,3%. Practic, în momentul în care raportul FAO arată că piețele gazului rămân extrem de sensibile la conflict, România intră în noul episod de volatilitate cu o dependență mai mare de import decât și-ar dori.

A doua verigă este motorina. Pentru fermele românești, combustibilul nu este un cost secundar, ci unul care apasă direct pe lucrările de sezon, transport și irigații. Guvernul a aprobat recent 620 de milioane de lei pentru subvenționarea motorinei utilizate în agricultură în 2026, iar în aceste zile discută și măsuri de limitare a creșterilor de preț la carburanți pe fondul perturbărilor globale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Faptul că statul încearcă să amortizeze scumpirea este un semn că presiunea există deja. Pentru fermieri, asta înseamnă un cost mai mare exact când campania agricolă de primăvară cere lichiditate, inputuri și mișcare rapidă în câmp.

A treia verigă, poate cea mai sensibilă, este piața îngrășămintelor. Aici România intră într-o zonă mai fragilă decât pare. Azomureș, cel mai important producător local de îngrășăminte, și-a redus sau oprit în mai multe rânduri producția în ultimii ani din cauza costurilor ridicate la gaz, ceea ce a crescut dependența României de importuri, potrivit presei economice și comunicatelor companiei.

(Această dependență este vizibilă și în structura alimentară a statelor din Golf, unde o mare parte din consum provine din importuri, potrivit datelor FAO).

Când se vede impactul: de la costuri, la câmp, apoi în prețuri

Ce înseamnă asta în termeni de timp? Impactul nu vine tot odată. În primă fază, adică acum, efectul se vede în costuri: gaz, combustibil, uree, azotat, DAP (diamoniu fosfat – îngrășământ complex pe bază de fosfor și azot, folosit frecvent la culturile de cereale), transport. Apoi, în lunile următoare, efectul se mută în câmp: unii fermieri cumpără mai târziu, cumpără mai puțin sau schimbă schema de fertilizare. Abia după aceea apare efectul pe producție și pe piața alimentară.

Raportul FAO insistă că nu avem de-a face cu o criză alimentară instantanee, ci cu o criză care se construiește în timp, pe măsură ce inputurile scumpe reduc marjele și productivitatea. Pentru România, asta înseamnă că lunile sensibile sunt primăvara și începutul verii pentru costuri, iar a doua parte a anului pentru recolte și, eventual, pentru transmiterea către prețurile de consum.

Ce ne protejează și unde rămân vulnerabilitățile

Există și un element care poate tempera o parte din risc. Spre deosebire de unele state foarte dependente de importuri alimentare, România este un producător agricol important în regiune, iar Comisia Europeană estima încă din vara lui 2025 o revenire a producției de cereale în UE, cu exporturi în creștere și importuri în scădere. Asta oferă un anumit amortizor pe partea de disponibilitate fizică a hranei. Problema noastră nu este că dispare marfa de pe piață de pe o zi pe alta. Problema este că se poate produce mai scump și, în anumite segmente, cu randamente mai slabe dacă șocul la îngrășăminte persistă.

Mai există un motiv pentru care subiectul merită urmărit atent. România venea deja cu o inflație ridicată înainte de acest nou șoc. INS arăta că în februarie 2026 rata anuală a inflației pentru mărfurile alimentare era de 7,89%. Într-o economie în care mâncarea era deja scumpă pentru consumator, un nou val de costuri venite din energie și inputuri agricole are șanse mai mari să se transmită în raft decât într-o piață liniștită. Nu neapărat imediat și nu uniform, dar suficient cât să pună din nou presiune pe produse de bază și pe marjele din industria alimentară.

O criză care începe în energie și ajunge în farfurie (conform FAO)

Cea mai utilă concluzie pe care o dă raportul FAO pentru România este aceasta: nu trebuie să ne uităm la conflictul din Golf doar ca la o temă de politică externă sau de piață petrolieră. Pentru agricultura românească, firul este mult mai direct. Dacă gazul se scumpește, fertilizanții urcă. Dacă fertilizanții urcă, fermele își refac calculele. Dacă fermele își refac calculele în plină campanie, efectul se vede mai târziu în ofertă, în prețuri și în industria alimentară.

România nu este printre țările cele mai expuse din raport, dar are suficiente vulnerabilități locale încât să simtă șocul: importuri mai mari de gaze, o industrie locală a fertilizanților aflată într-un moment dificil și o inflație alimentară deja ridicată. Pe scurt, nu este o criză care lovește azi în pâine, lapte sau ulei. Este una care începe în energie și poate ajunge în farfurie în următoarele luni.

„Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East” pornește de la izbucnirea conflictului în Golful Persic, în februarie 2026 și urmărește cum acest șoc se propagă în lanț, dintr-un punct geografic foarte precis către întreaga economie globală. Miza nu este doar geopolitică, ci profund sistemică: energia, îngrășămintele și agricultura sunt interdependente, iar întreruperea uneia destabilizează toate celelalte.