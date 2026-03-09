Criza severă de combustibil din Cuba are deja efecte puternice asupra sectorului agricol, iar situația este catalogată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) ca fiind „gravă”, conform unei declarații a reprezentantului regional al agenției pentru America Latină și Caraibe, René Orellana, citată de EFE.

Combustibilul, un element esențial redus drastic

Lipsa de combustibil afectează drastic activitatea fermierilor cubanezi. Din cauza problemelor de aprovizionare, utilajele agricole nu pot fi folosite în mod normal, ceea ce pune în risc recoltarea mai multor culturi. Orellana avertizează că, din această cauză, o parte din alimente nu va fi recoltată corespunzător, iar populația insulei va avea dificultăți în a accesa acele produse agricole.

De ce s-a ajuns aici

Criza de combustibil este legată de un blocaj energetic tot mai sever, rezultat din presiuni externe și reduceri ale exporturilor de petrol către Cuba. Unul dintre principalii furnizori, Venezuela, a sistat livrările de hidrocarburi după o campanie de presiuni care s-a intensificat odată cu capturarea liderului venezuelean, iar alte surse de combustibil au fost reduse din cauza tensiunilor cu SUA și presiunilor acestora asupra partenerilor comerciali.

Situația a obligat autoritățile de la Havana să introducă racionări stricte de combustibil, afectând nu doar agricultura, ci și transportul produselor agricole către piețe, ceea ce poate accentua penuria alimentară în rândul populației.

Tranziția la energie regenerabilă, soluție posibilă

Pentru a reduce dependența de hidrocarburi, FAO, împreună cu alte agenții ale ONU, promovează trecerea către surse de energie mai accesibile și durabile. În acest sens, oficialii propun:

instalarea de sisteme moderne de irigații,

dezvoltarea de mici centrale fotovoltaice,

inițiative hidroenergetice de scară redusă.

Aceste soluții sunt văzute ca mijloace de susținere pentru producția agricolă mică și fermele de familie, care constituie marea parte a agriculturii rurale pe insulă.

Pe scurt, FAO atrage atenția că această criză a combustibilului din Cuba nu este doar o problemă de logistică, ci o amenințare reală la adresa securității alimentare și a capacității de funcționare a agriculturii. Dacă situația nu se îmbunătățește, accesul populației la alimente va fi tot mai restricționat, iar tensiunile din lanțul agricol se vor adânci în lunile următoare.