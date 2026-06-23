Exporturile de ovine ar putea fi reluate în curând. ANSVSA anunță sprijin din partea Comisiei Europene și un audit al experților europeni în România

23 iun. 2026, Articole / Reportaje
Exporturile de ovine ar putea fi reluate în curând. ANSVSA anunță sprijin din partea Comisiei Europene și un audit al experților europeni în România
Foto: Dreamstime/Dmitrii Pichugin
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță progrese în demersurile pentru reluarea exporturilor de ovine și carcase de oaie, după o serie de discuții tehnice desfășurate la Bruxelles. Reprezentanții instituției susțin că au primit semnale încurajatoare din partea Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene privind identificarea unor soluții pentru redeschiderea piețelor externe.

Discuții la Bruxelles pentru deblocarea exporturilor

Potrivit ANSVSA, întâlnirile au fost solicitate de președintele instituției, Alexandru Bociu. În cadrul discuțiilor, reprezentanții DG SANTE și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini găsirea unor soluții care să permită reluarea exporturilor de ovine în condiții de siguranță sanitar-veterinară.

Autoritatea consideră că rezultatele negocierilor confirmă faptul că măsurile adoptate pentru gestionarea focarelor de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare au fost fundamentate științific și aplicate corespunzător.

Sprijin politic la nivelul Consiliului UE

Demersurile au fost susținute și în cadrul reuniunii oficiale a Consiliul Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg.

La întâlnire a participat și Tánczos Barna, care a susținut planul de măsuri și propunerile tehnice elaborate de ANSVSA pentru sectorul ovin. În marja reuniunii au avut loc discuții și cu Olivér Várhelyi privind posibilitățile de reluare a exporturilor.

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Experți europeni vin în România pentru audit

ANSVSA a anunțat că partenerii europeni au convenit constituirea de urgență a unui grup format din experți internaționali și specialiști români. Acesta va avea rolul de a valida o strategie dedicată României pentru reluarea exporturilor de ovine, fără a pune în pericol efectivele de animale din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit calendarului stabilit, grupul de experți ar urma să fie constituit în această săptămână sau cel târziu săptămâna viitoare.

Ulterior, experții europeni și reprezentanții autorităților române vor efectua o misiune de audit în teren, pentru a evalua situația din exploatațiile afectate și eficiența măsurilor aplicate de autorități.

Decizie așteptată la începutul lunii iulie

ANSVSA estimează că, la începutul lunii iulie, comisia de experți va stabili soluțiile finale pentru deblocarea rapidă a exporturilor de ovine.

Instituția precizează că reprezentanții DG SANTE au oferit asigurări privind începerea rapidă a activității grupului de experți. Obiectivul declarat al ANSVSA și al Ministerului Agriculturii este protejarea fermierilor români și menținerea României în rândul principalilor exportatori europeni de ovine.

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