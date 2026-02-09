Promiteau cumpărături ultrarapide, fără cozi, fără case de marcat și fără casieri, ghidate doar de camere video, senzori, aplicație și algoritmi. Poate a fost prea repede, poate a fost prea mult, poate oamenii nu vor asta, fapt e ca lanțul de retail alimentar Amazon Go din SUA, aparținând grupului fondat de Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, se închide, relatează portalul Italia a tavola.

Compania însăși a admis acest lucru printr-o notă publicată pe blogul oficial: „Deși am observat semnale încurajatoare în magazinele noastre fizice de produse alimentare sub marca Amazon, nu am reușit încă să creăm o experiență de client care să facă diferența cu adevărat, bazată pe un model economic corect, necesar pentru o expansiune la scară largă”.

Amazon visa să creeze supermarketul viitorului

Pentru a înțelege amploarea eșecului, scrie publicația citată, trebuie să ne întoarcem cu câțiva ani în urmă, când Amazon a decis să intre în sectorul supermarketurilor. Era anul 2019 când, în zona Seattle – San Francisco, se deschideau primele unități Amazon Go, prezentate chiar de Bezos drept „supermarketurile viitorului”.

Experiența era gândită să fie imediată și surprinzătoare: treceai pragul după ce te identificai pe loc cu aplicația dedicată, alegeai produsele de pe raft și ieșeai fără să treci pe la casă. De restul se ocupau camerele și senzorii, proiectați să urmărească traseul clientului și să înregistreze fiecare achiziție, suma fiind retrasă automat din cont prin intermediul unui card înregistrat în aplicație.

După acel debut ambițios, expansiunea părea inevitabilă. Amazon vorbea despre deschiderea a sute de locații, alte ipoteze mergând până la nivelul miilor, în întreaga lume. Ideea era, în esență, transformarea supermarketului într-o mare platformă fizică de colectare a datelor – un loc unde să fie observate în timp real gusturile, traseele și obiceiurile clienților. Cumpărăturile deveneau o formă de interacțiune continuă cu algoritmul, un gest cotidian convertit în informație comercială.

De la planurile superoptimiste la realitate

Totuși, odată cu trecerea anilor, entuziasmul inițial s-a lovit de realitatea contabilă. Gestionarea unor magazine atât de complexe din punct de vedere tehnologic s-a dovedit a fi mai costisitoare decât se anticipase și, mai ales, dificil de transformat într-un model cu adevărat profitabil. Amazon a recunoscut public că nu a reușit să găsească o formulă sustenabilă pentru a extinde acest tip de experiență la scară largă. Cu alte cuvinte, proiectul funcționa din punct de vedere tehnologic, dar nu rezista financiar.

De aici și decizia de a schimba strategia. Amazon a hotărât să se concentreze pe ceea ce garantează astăzi cifre mai solide: livrarea de alimente la domiciliu, în unele din piețele unde operează compania pe acest sector, și Whole Foods Market, lanțul de supermarketuri achiziționat în 2017 și care operează în Statele Unite. Acesta din urmă este poziționat pe o ofertă premium, organică și naturală, fiind destinat unei clientele upmarket.