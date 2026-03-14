Egiptul pregătește o nouă creștere a producției interne de grâu, într-un efort de consolidare a securității alimentare. Potrivit ministrului Agriculturii și al Recuperării Terenurilor, Alaa Farouk, autoritățile vor să ducă producția națională la un nivel cuprins între 4,7 și 5 milioane de tone, față de aproximativ 3,9 milioane de tone obținute în 2025, notează ukragroconsult.com.

Creșterea ar urma să fie susținută în primul rând prin extinderea suprafețelor cultivate. Conform declarațiilor citate de Egypt Today și preluate de Heute, aria totală însămânțată cu grâu este așteptată să ajungă la aproximativ 3,7 milioane de acri în sezonul următor. Autoritățile egiptene leagă această perspectivă mai bună și de extinderea fermelor-model, folosite pentru transferul de cunoștințe și tehnologii moderne către agricultori. În paralel, guvernul spune că lucrează la modernizarea sistemelor de irigații și la instruirea fermierilor pentru o utilizare mai eficientă a resurselor de apă.

Randament mai bun la hectar

Un alt pilon al planului este creșterea randamentelor la hectar. Ministrul a arătat că Egiptul vrea să obțină recolte mai bune prin folosirea unor soiuri de semințe îmbunătățite și prin aplicarea unor practici agricole mai avansate. Mesajul oficial este că producția de grâu rămâne o prioritate strategică pentru statul egiptean.

Miza este una majoră pentru o țară care urmărește să își reducă vulnerabilitatea alimentară și să își întărească aprovizionarea internă cu unul dintre produsele de bază ale consumului zilnic. În acest context, pariul Egiptului este de a produce mai mult grâu produs local, cu mai multă tehnologie și cu o gestionare mai atentă a apei.