12 apr. 2026, Articole / Reportaje
Echipa G4Food vă urează „Paște fericit!” / Bucuria mesei vine cu echilibru și atenție la risipa alimentară
ID 140842633 © Chernetskaya | Dreamstime.com

Sărbătoarea Paștelui aduce, în fiecare an, mese bogate și timp petrecut alături de familie. Este un moment în care tradițiile culinare au un loc important, dar și o ocazie bună să privim mai atent la felul în care mâncăm.

Echilibrul rămâne esențial, mai ales după perioada de post. Porțiile moderate, ritmul mai lent al meselor și alegerea conștientă a preparatelor pot face diferența dintre o stare de bine și disconfortul care apare adesea după excese. Nu este nevoie de restricții rigide, ci de atenție la semnalele propriului corp.

În același timp, mesele de sărbătoare ridică și problema risipei alimentare. Cantitățile mari gătite „ca să fie” ajung, de multe ori, să fie aruncate. Planificarea cumpărăturilor, porționarea corectă și reutilizarea preparatelor rămase pot reduce semnificativ această risipă.

Paștele nu înseamnă doar abundență, ci și responsabilitate. Față de propria sănătate și față de resursele pe care le folosim.

Echipa G4Food vă urează un Paște liniștit, cu mese echilibrate și bucurii simple, trăite cu măsură.

