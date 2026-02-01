Introducerea unor termene distincte pentru comercializarea și consumul produselor alimentare ar putea reduce semnificativ risipa alimentară, susțin specialiștii din domeniu, în condițiile în care actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount și donarea alimentelor încă sigure pentru consum, transmite Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii „România la raft”, organizată în decembrie anul trecut de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

Două date diferite pe etichetă

Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România, consideră că simpla menționare a datei expirării nu mai este suficientă.

Potrivit acestuia, pe etichetă ar trebui să existe două informații clare:

– data până la care produsul poate fi comercializat;

– data până la care produsul este sigur pentru consum.

