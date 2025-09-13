Chiar dacă a trecut canicula sunt necesari în continuare doi litri de apă pe zi? Știința spune ce cantitatea optimă ar trebui să consumăm pentru a fi hidratați și sănătoși

De-a lungul anilor, oamenii au consumat litri și litri de apă crezând că idealul este de cel puțin doi litri pe zi. S-a spus și că ar trebui să se bea echivalentul a opt pahare din acest lichid vital zilnic pentru a rămâne sănătoși. Însă nu toate paharele au aceeași capacitate, unele fiind de 200, 250 de mililitri sau chiar mai mari.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Prin urmare, regula „paharelor” nu este foarte exactă, mai ales că nu se ia în calcul faptul că există alimente care conțin lichid și care pot contribui la hidratarea organismului.

Câți litri de apă ar trebuie cu adevărat consumați?

Este adevărat și că nu toți oamenii au același organism și că nu toți consumă aceeași energie sau pierd aceeași cantitate de lichide. De aici apare întrebarea dacă această cantitate este corectă sau nu. Știința are răspunsul, dezvăluie ABC.

Un studiu realizat de mai mulți cercetători și publicat în Statele Unite a stabilit media de apă pe care un adult ar trebui să o consume zilnic.

Raportul menționează că este ideal să se facă diferența între bărbați și femei.

Bărbații ar trebui să consume între 3,2 și 3,7 litri pe zi.

Femeile, între 2,25 și 2,7 litri zilnic.

În ceea ce privește paharele, articolul precizează că aceasta ar însemna un interval de 9 până la 11 pahare de 250 ml pentru femei și 13 până la 15 pentru bărbați.

De asemenea, studiul arată că aceste cantități reprezintă lichidul total care trebuie consumat, incluzând și alimente precum fructele și legumele, care aduc apă. Valorile pot varia între o persoană sedentară și una care face mult sport, astfel încât acestea reprezintă mai degrabă cantități minime.