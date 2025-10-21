Dieta poate favoriza sforăitul? Unele alimente precum pâinea, produsele de patiserie sau altele care provoacă inflamație în corp pot duce la creșterea în greutate, iar sforăitul va deveni o problemă

Sforăitul nu este, de obicei, cauzat de ceva foarte grav, dar poate fi frustrant pentru colegii de cameră și partenerii de pat. Așadar, ce putem face în privința lui?

În fiecare noapte, milioane de oameni au somnul perturbat din cauza sforăitului. Acesta apare ca urmare a obstrucționării căilor respiratorii, ceea ce determină vibrarea țesuturilor moi din gât. Potrivit bbcgoodfood.com, dieta poate fi un factor important în favorizarea sforăitului.

Sforăitul este sunetul produs atunci când fluxul de aer este parțial blocat în căile respiratorii superioare în timpul somnului. Aceste căi sunt formate din țesut moale care se relaxează și devine flasc, iar când aerul trece prin ele, acestea vibrează. Sunetele pot varia de la un fluierat ușor până la zgomote puternice. Sforăitul este des întâlnit: Asociația Britanică pentru Sforăit și Apnee în Somn estimează că 41,5% dintre adulții din Regatul Unit sforăie.

Sforăitul poate fi influențat de poziția de somn, alimentație, consumul de alcool, congestia nazală și structura fiziologică a gurii și gâtului.

Pentru majoritatea oamenilor, sforăitul este inofensiv, dar dacă este cronic, deranjant și zgomotos, poate semnala apneea obstructivă în somn (OSA) – o afecțiune în care respirația se oprește și pornește în timpul somnului. Deși nu toți cei care sforăie au apnee, cele două condiții apar adesea împreună.

Simptomele sforăitului:

Sunete zgomotoase, vibrante, pufăituri sau hârâituri

Somnolență/oboseală în timpul zilei

Dureri de cap

Trezirea cu senzație de oboseală

Dificultăți de concentrare

Durere în gât, nas sau gură

Ce cauzează sforăitul?

Sforăitul este cauzat de îngustarea căilor respiratorii superioare, care împiedică trecerea normală a aerului. Aceste căi nu sunt rigide, iar mușchii care le înconjoară se relaxează în timpul somnului, ceea ce le face mai susceptibile să se îngusteze. De asemenea, poate exista o legătură cu inflamația.

Alte potențiale cauze includ:

Vârsta: odată cu înaintarea în vârstă, mușchii gâtului se relaxează mai mult, crescând riscul de sforăit.

Greutatea: excesul de greutate poate duce la țesut suplimentar în jurul gâtului, ceea ce îngustează căile respiratorii. Un studiu sugerează că persoanele supraponderale sau obeze sforăie semnificativ mai mult decât cele cu greutate normală.

Poziția de somn: dormitul pe spate crește riscul de sforăit, deoarece limba și palatul moale pot cădea înapoi în gât.

Alcoolul: relaxează mușchii gâtului, făcând mai probabilă obstrucționarea căilor respiratorii.

Congestia nazală: răcelile pot bloca fluxul de aer, determinând respirația pe gură, care favorizează sforăitul.

Alergiile (inclusiv alimentare): pot crește producția de mucus, iar excesul stimulează producerea de histamine, ceea ce duce la inflamație.

Structura anatomică: amigdale mari sau o uvulă (omulețul din gât) alungită pot îngusta căile respiratorii.

Alimentația: anumite alimente și băuturi pot agrava sforăitul prin relaxarea mușchilor gâtului, provocarea inflamației sau favorizarea îngrășării – toate cresc riscul de sforăit.

Cele mai rele alimente pentru sforăit

Sforăitul este legat de inflamație și producția de mucus, așa că o dietă nesănătoasă, bogată în alimente pro-inflamatorii, poate agrava simptomele, explică nutriționista Jo Williams.

Produse pe bază de grâu: pâine, produse de patiserie și produse de panificație cu făină rafinată.

Lactate: iaurt, brânză și lapte – cresc producția de mucus, ceea ce poate duce la congestie nazală.

Carne, în special roșie și procesată: poate agrava sforăitul.

Zahăr: favorizează inflamația în gât și pasajele nazale, reduce calitatea somnului și provoacă somn agitat.

Alcool: relaxează mușchii gâtului, crescând riscul de obstrucție a căilor respiratorii.

Alimente procesate/fast food: pot provoca reflux și disconfort digestiv, fiind bogate în zahăr, carbohidrați rafinați și grăsimi nesănătoase.

Alimente picante: pot declanșa refluxul acid prin relaxarea sfincterului esofagian inferior.

Ce alimente sunt benefice în diminuarea sforăitului

În schimb, persoanele care adoptă o dietă antiinflamatoare, bogată în legume, fructe, cereale integrale și nuci, sunt mai puțin susceptibile să sufere de sforăit sau apnee.

Ceaiuri din plante (mușețel, mentă) – reduc inflamația și relaxează mușchii gâtului (mai ușor decât alcoolul). Ceaiul verde are și efect decongestionant.

Miere: antiseptică, antiinflamatoare și antimicrobiană naturală – reduce congestia și mucusul.

Turmeric: condiment antiinflamator puternic.

Acizi grași Omega-3 (pește gras, semințe de in, nuci) – reduc inflamația și pot menține căile respiratorii deschise.

Ceapa: are efect decongestionant și este bogată în antioxidanți și compuși antiinflamatori.

O dietă echilibrată, bogată în alimente integrale – fructe, legume, proteine slabe și cereale integrale – nu doar ajută la menținerea greutății, ci și sprijină un somn de calitate.

Mâncatul târziu influențează sforăitul

Consumul unei mese bogate înainte de culcare poate cauza indigestie și reflux acid – ambele fiind asociate cu sforăitul. Refluxul apare atunci când acidul gastric urcă în esofag, iritând gâtul, provocând inflamație și îngustarea căilor respiratorii. Se recomandă evitarea meselor târzii pentru a îmbunătăți calitatea somnului și a reduce sforăitul. La fel și alcoolul: evită-l cu trei – patru ore înainte de somn.

Exercițiile fizice ajută la în combaterea sforăitului

Exercițiile fizice pot reduce sforăitul, mai ales când sunt combinate cu o dietă sănătoasă și alte schimbări de stil de viață. Excesul de greutate (mai ales în zona gâtului) este un factor comun în sforăit. Sportul regulat și pierderea în greutate pot reduce obstrucția căilor respiratorii, îmbunătăți calitatea somnului și reduce riscul de apnee.

Dieta influențează sforăitul

Deși sforăitul poate fi o problemă deranjantă, nu este neapărat permanent. Modificările – chiar și mici – ale dietei pot avea un impact semnificativ asupra calității somnului și a sănătății generale. Schimbând obiceiurile alimentare, este posibil să observați că și tu, și partenerul tău începeți să dormiți mai liniștit. Dacă sforăitul persistă, consultarea unui medic ORL-sit ar putea fi necesară – însă pentru mulți oameni, dieta și stilul de viață sunt un punct de plecare eficient.