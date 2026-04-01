Pomicultorii din județul Bistrița-Năsăud care au înregistrat pierderi în urma înghețului din aprilie 2025 vor primi sprijin financiar sub formă de granturi, în valoare totală de aproximativ 690.000 de euro. Informația a fost transmisă miercuri de directoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Iuliana Deneș, potrivit AGERPRES.

În cadrul schemei de ajutor aprobate de Guvern în acest an, la nivelul județului au fost depuse 196 de cereri. Dintre acestea, 173 au fost aprobate, acoperind o suprafață de peste 523 de hectare afectate.

Valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 689.120,39 euro, iar plățile către beneficiari urmează să fie efectuate până la data de 30 aprilie. Potrivit reprezentanților APIA Bistrița-Năsăud, deciziile de plată au fost deja emise.

Schema prevede acordarea unui sprijin de maximum 2.000 de euro pe hectar, pentru culturile afectate în proporție de 30% până la 100%.

Pagubele au fost provocate de episoadele de vreme severă din perioada 7–10 aprilie 2025, când temperaturile scăzute și înghețul au afectat aproximativ 650 de hectare de teren, în special livezi. Printre cele mai afectate culturi se numără cireșul, prunul, mărul, caisul și piersicul.