Cine ne urmărește de la început și constant a avut șansa să observe că G4Food și-a făcut un titlu de glorie din a prezenta nenumărate idei și rețete pentru a folosi pâinea atunci când ea nu mai este foarte proaspătă și nu ne face plăcere să o consumăm ca atare.

Printre rețetele cu pâine uscată am inclus, de-a lungul timpului, tarte și budinci sărate sau dulci, tăiței în stil italian pentru supă, chiftele, celebra deja salată panzanella sau altele similare, ardei umpluți folosind pâine în loc de orez, bruschette, și enumerarea e parțială.

Pentru a nu mai vorbi de faptul că o pâine care s-a uscat puțin poate fi readusă la starea inițială folosind câteva medote simple. Dar care sunt cele mai simple în absolut soluții pentru a folosi pâinea uscată, cu maxim de rezultat și minim de timp și resurse?

Pesmet, neutru sau aromatizat

Pentru cel netru folosim doar pâine, pentru cel aromatizat adăugăm ulei, sare, piper și ierburi aroamtice la alegeri, chiar și granule de usturoi, în doză mică, pentru o aromă doar sugerată.

Rupem pâinea uscată în bucăți mici, apoi o dăm prin răzătoare sau printr-un mixer cu lame mari, din cele universale. Dacă îl vrrem simplu, uscăm pesmetul la cuptor sau în tigaie, la foc minim și amestecând. Dacă însă îl vrem aromatizat, iată cum procedăm:

-într-o tigaie antiaderentă încălzim puțin ulei de măsline și adaugăm pâinea desfăcută în bucăți cât mai mici

-o prăjim până devine aurie și crocantă, amestecând continuu, la foc mic

-condimentează cu sare, piper și ierburi aromatice.

-îl putem presăra peste salate, paste sau supe ca topping crocant, sau îl folosim când preparăm legume, carne sau pește pané.

Crutoane pentru supă sau salată

Se prepară similar pesmetului aromatizat, dar lăsând pâinea cuburi de 1-2 cm latura.

pâine uscată

ulei de măsline

sare, piper, ierburi și condimente după gust

-Taie pâinea în cuburi mici.

-Amestecă cu ulei și condimente.

-Coace la 180°C pentru 10-15 minute sau până devin crocante. Alternativ, în tigaie la foc mic, amestecând continuu. Sunt ideal pentru supe cremă sau salate – caz în care trebuie să absoarbă din lichidele acesteia înainte de a servi.

Budincă dulce de pâine – desert, gustare sau mic dejun

4-5 felii de pâine uscată

500 ml lapte

2 ouă

3-4 linguri zahăr

1 linguriță scorțișoară sau esență de vanilie

-Taie pâinea cuburi și înmoaie-o în lapte pentru câteva minute.

-Bate ouăle cu zahărul și aromele, apoi amestecă cu pâinea înmuiată.

-Pune compoziția într-un vas termorezistent uns cu unt.

-Coace 25-30 minute la 180°C, până se rumenește.

Pâine cu brânzeturi gratinate în cuptor

pâine uscată

brânză rasă

lapte sau smântână

sare, piper

-Așează pâinea într-un vas termorezistent.

-Presară brânză rasă deasupra și stropește cu lapte sau smântână. Dacă pâine e mai uscată, trebuie puțin mai mult lapte.

-Condimentează și coace 15-20 minute la 180°C până se rumenește.

Clătite din pâine uscată

150 g pâine uscată

300 ml lapte (sau lapte vegetal)

2 ouă

puțină brânză rasă, în varianta sărată

puțin zahăr, în varianta dulce

sare

piper doar la cele sărate, scorțișoară la cele dulci

unt sau ulei pentru tigaie

Înmoaie pâinea:

Rupe pâinea uscată bucăți și pune-o într-un castron cu laptele. Las-o 10 minute să se înmoaie complet.

Prepară aluatul:

Pasează amestecul cu o furculiță sau blender până obții o compoziție omogenă.

Adaugă ouăle, parmezanul (dacă folosești), sarea și piperul.

Gătește crêpes-urile:

Unge o tigaie antiaderentă cu puțin unt sau ulei.

Toarnă un polonic de compoziție și întinde ca pentru o clătită.

Coace 1-2 minute pe fiecare parte, până se rumenește ușor.

Servește:

-sărate: cu legume, șuncă, brânzeturi, pesto, salată.

-dulci: cu miere, gem, fructe sau ciocolată.