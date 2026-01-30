De când găsim în supermarket ananas proaspăt, consumul acestor delicioase fructe a devenit ceva comun. Ne place și compotul, dar preferam de multe ori să îl mâncăm crud pentru a-i savura gustul și aroma.

Este delicios, însă consumul unei cantități prea mari de fruct crud poate provoca o senzație neplăcută de arsură pe limbă și pe cerul gurii. Deși am putea crede că vinovat este acidul din fruct sau o posibilă alergie, în realitate, gura ne doare din cauza unei enzime unice numite bromelaină.

Din fericire, există câțiva pași pe care îi poți face dacă senzația de iritare devine prea deranjantă, astfel încât să te poți bucura în continuare de acest fruct gustos și hrănitor.

De ce te ustură limba de la ananas

Consumul de ananas proaspăt provoacă disconfort din cauza enzimei numite bromelaină. Conform Universității McGill, această enzimă are rolul de a descompune proteinele.

În momentul în care mănânci fructul, bromelaina începe să descompună, la un nivel superficial, proteinele din mucoasa gurii tale, provocând acea senzație de iritare sau arsură. Din fericire, acidul puternic din stomac neutralizează bromelaina imediat după ce ai înghițit, motiv pentru care ananasul nu provoacă aceeași iritare și în restul sistemului digestiv.

Un alt factor este aciditatea ridicată. Alimentele acide pot declanșa afte bucale dureroase sau le pot agrava pe cele existente. De asemenea, consumul de alimente acide poate duce la reflux gastroesofagian (arsuri la stomac).

Bromelaina are însă și beneficii medicale

Deși bromelaina este responsabilă pentru senzația de arsură, ea este o substanță extrem de utilă în medicină:

Unele studii arată că bromelaina izolată poate ajuta la reducerea inflamației nazale.

Poate reduce durerea și umflăturile după extracția măselelor de minte.

Sub formă de unguent, bromelaina a fost aprobată pentru îndepărtarea pielii sau țesutului mort în cazul arsurilor severe la adulți.

Cum poți evita senzația de arsură

Platformele sociale, precum TikTok, sunt pline de „trucuri” pentru a „te feri de agresiunea” ananasului. Un exemplu este să înmoi bucăților de fruct în apă cu sare înainte de de a le consuma.

Totuși, singura metodă garantată de a elimina bromelaina este gătirea. Procesul de încălzire distruge enzima, motiv pentru care ananasul la conservă nu provoacă de obicei arsuri. Nici ananasul copt la grătar sau în cuptor.

Simptomele alergiei la ananas sunt diferite de senzația datorată bromelainei

Dacă simți mâncărime (prurit) în interiorul gurii după ce mănânci ananas, este posibil să suferi de sindromul de alergie orală (sindromul de sensibilitate polen-alimente).

Acesta apare atunci când persoanele alergice la polen simt mâncărime sau umflături în gură după ce consumă anumite fructe sau legume. Acest lucru se întâmplă deoarece proteinele din unele fructe sunt foarte asemănătoare cu cele din polen, ceea ce induce în eroare sistemul imunitar.

Simptomele apar de obicei imediat după consumul fructei și includ: