Vara vine cu schimbări în dieta noastră. Dacă în anotimpul rece părea că parcă nimic nu ne mai sătura, o dată cu venirea căldurii, apetitul nostru este mult diminuat și în același timp orice exagerare alimentară este imediat sancționată de organism.

În sezonul cald, metabolismul încetinește, iar organismul tinde să consume mai puțină energie pentru termoreglare. Asta înseamnă că:

mâncărurile grele, bogate în grăsimi saturate, devin mai greu de digerat. Cu siguranță ați simțit pe propria piele o masă mai grea, cu multe combinații alimentare, cum parcă refuză să plece din stomac;

pot apărea senzații de balonare, moleșeală, indigestie. Organismul reacționează mult mai prompt la orice abatere de-a noastră și mai intens decât pe timpul sezonului rece.

Alimentul ideal de avut în cămară sau frigider atunci când nu ai timp sau chef să gătești

Carnea roșie, în special prăjită sau la grătar, necesită un timp de digestie mai lung (până la 6 ore), comparativ cu peștele (2-3 ore). Dacă o mai combinăm și cu cartofi sau maioneză sau mujdei foarte gras, deja orele de digestie cresc direct proporțional.

Tonul, în schimb, este:

ușor de digerat, neavând mult țesut conjunctiv, neavând exces de grăsimi saturate în compoziție;

bogat în proteine slabe. Practic este echivalentul perfect al cărnii din punct de vedere proteic;

cu conținut redus de grăsimi saturate;

ajută la menținerea masei musculare;

este ideal în dietele de slăbit întrucât oferă sațietate cu calorii puține;

este foarte versatil. Merge perfect într-un sandviș, într-o salată, amestecat cu iaurt grecesc, pătrunjel, ceapă verde; într-o lipie drept o shaorma dietetică, într-o salată simplă cu lămâie și pâine prăjită.

Este alimentul ideal de avut în cămară sau frigider atunci când nu ai timp sau chef să gătești. Sigur că ai putea să mănânci și o pungă cu biscuiți, dar vei avea mult mai multe calorii ingerate și aproape zero nutrienți. Vorbim de simplificarea vieții în bucătărie în anotimpul cald, dar de păstrarea principiilor nutritive în dieta noastră. Nu vrem lejeritate cu orice preț.

Pe lângă proteinele de înaltă calitate, tonul conține și acizi grași Omega-3 (EPA și DHA), esențiali pentru:

funcționarea optimă a creierului

reducerea inflamației sistemice

protejarea inimii în fața riscului cardiovascular

reducerea anxietății și îmbunătățirea stării de spirit (important în perioadele de stres termic)

Omega-3 nu este produs de organism, deci trebuie adus prin alimentație

Știu că putem lua acești acizi grași și din suplimente, dar este mult mai greu de gestionat absorbția lor sub această formă. Corpul știe să metabolizeze din alimentație ceea ce are nevoie și mai puțin din pastile. În plus de asta, ne conștientizăm și noi să facem alegeri sănătoase și nu să luăm un pumn de pastile ce ar trebui să acopere orice potențiale deficiențe.

Un alt mare avantaj al tonului îl reprezintă comoditatea

Practic, trebuie doar să îl cumperi din magazin și în 2 secunde poți să începi să îl mănânci.

Merge de minune și oferă o masă completă în combinații cu humus, paste integrale și legume de vară, năut și salată, fasole roșie și legume de vară, cartofi în salată cu ceapă și ou fiert, cu guacamole sau simplu cu avocado și roșii.

În sezonul cald și nu numai, tonul este o alegere inteligentă și sănătoasă, mai ales dacă vrei:

mese rapide și ușoare, dar mai ales echilibrate nutrițional;

sațietate fără disconfort. Să te saturi și să nu ai nici o problemă digestivă după ce mănânci reprezintă un scop al meselor, mai ales în sezonul cald;

proteine complete și grăsimi bune. Este greu de găsit alimente care să bifeze aceste două deziderate concomitent în materie de nutrienți;

mai puțină căldură în bucătărie. Când afară sunt 40 de grade și în casă 30, parcă să dai drumul la cuptor pentru câteva ore nu reprezintă visul nimănui.

Alege-l cu încredere ca alternativă la carnea grea, în special la prânz sau cină și nu uita de el atunci când vrei să slăbești, când vrei să mănânci sănătos fără a cheltui o grămadă de bani pe mesele tale.