Urăști varza de Bruxelles sau cafeaua neagră? Nu e vina ta, e vina ADN-ului. Cercetătorii au identificat gena care decide ce ți se pare insuportabil de amar. Și nu, obișnuința nu o poate schimba ușor. Gena gustului poate explica de ce anumite alimente îți par insuportabile, deși alții le consumă fără nicio problemă, potrivit Futura Sciences citat de Mediafax.

Secretul gustului amar

Cercetările recente arată că variațiile genetice modifică percepția aromelor, în special a gustului amar. Diferențele biologice dintre indivizi sunt, adesea, mai puternice decât obișnuința sau educația alimentară.

Pe limbă și în cavitatea bucală, celule specializate detectează moleculele din alimente. Ele transmit informația către creier, care interpretează senzația gustativă. Acest proces pare simplu, dar variațiile genetice îl pot schimba complet.

Cercetătorii au identificat o genă cu un rol central în această poveste: TAS2R38. Ea codifică un receptor implicat direct în percepția gustului amar. În funcție de versiunea moștenită, același compus amar poate părea intens sau aproape inexistent.

Mai multe categori de gusturi

Oamenii de știință împart populația în mai multe profiluri de percepție gustativă. „Super-tasters” sunt persoanele cu o sensibilitate ridicată la arome, mai ales la amar. „Non-tasters” detectează aceiași compuși mult mai slab. Această diferență nu este o chestiune de caracter sau educație. Este înscrisă în ADN.

Persoanele din categoria „super-tasters” evită frecvent alimentele bogate în compuși amari. Varza de Bruxelles, cafeaua neagră sau anumite băuturi vegetale le pot părea efectiv neplăcute. Nu este un moft – este biologie.

Amarul, semnal de alarmă

Sensibilitatea la amar nu a apărut întâmplător. Multe substanțe toxice din natură au gust amar. Receptorii gustativi au funcționat, de-a lungul evoluției umane, ca un sistem de alertă. O sensibilitate crescută la amar ar fi putut proteja strămoșii noștri de plante sau substanțe periculoase. Astăzi, același mecanism îi face pe unii oameni să respingă alimente perfect sănătoase.

Gena gustului nu este singurul factor care determină preferințele alimentare. Expunerea repetată la un aliment poate modifica treptat percepția. Experiențele din copilărie, cultura alimentară și vârsta joacă și ele un rol. Starea de sănătate și anumite obiceiuri pot influența chiar funcționarea receptorilor gustativi. Percepția gustului este, în final, rezultatul unui dialog permanent între biologie și mediu.