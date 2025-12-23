Vreți o variație anul acesta? Să înlocuim cozonacul nostru românesc și rețeta de la bunica? Iată ceva mai exotic, tradițional și el … dar în Italia și Spania. Tot un fel de cozonac, mai aerat și mai pufos, cu mai puțină umplutură și pe care îl putem prepara și în casă.

Ce este panettone

Un desert tradițional de Crăciun în Italia, panettone s-a răspândit în toată Europa, în special în Peninsula Iberică, unde a fost inclus în tradițiile gastronomice ale sărbătorii nașterii Domnului. Este ruda mai celebră a cozonacului românesc, de altfel și pașii de preparare sunt asemănători. Și, ca și în cazul cozonacului, umplutura tradițională este, de multe ori, înlocuită cu ciocolată, fistic, diverse creme și alte inovații gourmet.

Rețetele clasice ale patiserilor milanezi sunt laborioase și complicate, includ variate frământări și dospiri, necesitând ore (chiar zile) de muncă și tehnici pe care nu toată lumea le stăpânește. Așa că mai jos vă propunem o rețetă mai simplă, pe care oricine s-a încumetat vreodată să prepare un aluat, o poate încerca. Rezultatul e pe măsură și din punctul de vedere al gustului, dar și al costurilor, căci un panettone bun nu e deloc ieftin dacă îl cumpărăm din magazine sau cofetării artizanale.

Ingrediente pentru panettone

Făină de forță, cu proteină – 500 g

Drojdie proaspătă – 40 g

Zahăr pentru aluat- 100 g

Zahăr pentru decor – 28 g

Zahăr invertit – 20 g

Lapte praf – 20 g

Unt – 80 g

Ouă mărime medie – 2 bucăți

Gălbenuș de ou – 1 bucată

Ou pentru uns – 1 bucată

Sare – 8 g

Apă minerală – 120 g

Rom – 15 ml

Apă de flori de portocal – 15 ml

Fructe confiate – 120 g

Stafide – 80 g

Unt pentru uns – 5 g.

Prepararea unui panettone de casă

Începem prin a pregăti o maia cu o zi înainte. Pentru aceasta, într-un bol, amestecăm 200 g din făină, apa și drojdie. Amestecăm cu o lingură de lemn, acoperim cu folie de plastic sau un prosop și lăsăm să crească încet în frigider timp de 12 ore.

A doua zi, scoatem maiaua din frigider și o lăsăm la temperatura camerei timp de o oră, într-un loc cald din bucătărie. Apoi, în bolul unui robot de bucătărie sau într-un bol obișnuit, dacă frământăm manual, adăugăm restul de făină, maiaua, ouăle și gălbenușul bătute, zahărul invertit și laptele praf.

Zahărul invertit este un tip de zahăr folosit în cofetărie. Are proprietăți conservante excelente, un grad de îndulcire mai mare decât zahărul alb obișnuit, ajută la emulsionare și reduce riscul recristalizării.

Frământăm totul timp de 10 minute, apoi lăsăm aluatul să se odihnească 5 minute.

Adăugăm zahărul și coaja rasă de portocală și frământăm alte 10 minute, urmate de 5 minute de repaus. Facem testul membranei pentru a verifica dacă aluatul este gata: întindem o bilă mică de aluat între degete și verificăm dacă formează o peliculă fină care nu se rupe. Dacă da, adăugăm untul tăiat în bucăți mici și sarea, apoi frământăm încă 10 minute. Verificăm din nou textura aluatului.

Întindem aluatul într-un dreptunghi cu grijă și adăugăm fructele confiate și stafidele, amestecându-le bine în aluat. Formăm o bilă și o lăsăm într-un bol tapetat cu făină, acoperit cu un prosop sau folie alimentară, pentru a crește într-un loc cald, ferit de curenți de aer.

După ce a crescut, scoatem aerul din aluat, apăsând ușor cu degetele, îl modelăm din nou într-o bilă și îl așezăm într-o formă de hârtie specială pentru panettone de 1 kg sau în două forme de 500 g, dacă dorim porții mai mici. Lăsăm din nou să crească în formă până când ajunge la marginea acesteia. Acest proces poate dura 5-6 ore dacă temperatura din bucătărie este sub 20 de grade.

Ungem cu oul bătut, adăugăm puțin zahăr umezit cu câteva picături de apă și o bucățică de unt.

Preîncălzim cuptorul la 180 de grade și coacem pe nivelul inferior timp de 40 de minute. După coacere, trecem o frigăruie prin baza prăjiturii și o lăsăm să se răcească suspendată cu fața în jos.

De altfel, în video-ul din deschidere puteți vedea toți pașii urmați de unul dintre cei mai buni cofetari spanioli, Yann Duytsche.