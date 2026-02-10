Cea mai importantă asociație a neurologilor americani infirmă noile recomandări nutriționale americane, care consumul de carne și grăsimi animale. Mai mult, organizația scoate în evidență meritele dietei mediteraneene, despre care spune, pe baza unui studiu recent, că este în măsură să reducă riscul de AVC cu până la 25%, contrazicând astfel preceptele MAHA, scrie publicația Il Fatto Alimentare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Astfel, un studiu publicat în Neurology, cea mai importantă revistă științifică din domeniu, editată de American Academy of Neurology, asociază modelul alimentar mediteranean cu o reducere clară a riscului de accident vascular cerebral, cel puțin în rândul femeilor.

În context, merită reamintit că accidentele vasculare cerebrale sunt de două tipuri: hemoragice și ischemice. Primele sunt cauzate de ruperea unui vas cerebral, sunt mai rare, dar mult mai dificil de tratat decât cele ischemice, provocate de obstrucția unui vas, care în multe cazuri poate fi deblocată prin intervenții medicamentoase sau chirurgicale, cu condiția ca intervenția să aibă loc în primele ore de la eveniment. În orice situație, AVC-urile pot produce dizabilități severe, adesea permanente, dar, mai rău, unele pot fi fatale, motiv pentru care prevenția rămâne strategia cea mai eficientă.

O cercetare realizată pe un eșantion de femei timp de 20 de ani

Pentru a evalua dacă o dietă echilibrată și sănătoasă are un rol preventiv, neurologii de la City of Hope Comprehensive Cancer Center din Duarte, California, au analizat datele a peste 105.000 de femei recrutate în cadrul California Teachers Study între 1995 și 1996, când aveau vârste cuprinse între 38 și 67 de ani și nu aveau antecedente de accident vascular cerebral. Participantele au fost urmărite de atunci și până în prezent.

Femeile, toate cadre didactice sau membre ale personalului școlar, au acceptat să completeze periodic chestionare privind obiceiurile alimentare. Pe baza răspunsurilor, cercetătorii au atribuit fiecăreia un scor numit MeDi Adherence Score, cu valori de la zero la nouă, în funcție de gradul de aderență la dieta mediteraneană.

Pe scurt, participantele primeau câte un punct dacă aveau un consum peste media populației de: cereale integrale, fructe, legume, leguminoase, ulei de măsline și pește, precum și dacă consumau cantități moderate de alcool. Un punct suplimentar era acordat dacă aportul de carne roșie sau lactate era sub media populației.

Rezultatele studiului

Per ansamblu, evaluarea a fost favorabilă: una din trei femei a obținut un scor între șase și nouă și a intrat în grupul cu cea mai bună aderență. În timp ce, la polul opus, grupul cu scoruri între zero și doi a fost înregistrat la doar 13% dintre participante.

Analiza a urmărit femeile pe o perioadă medie de 20,5 ani, interval în care s-au înregistrat puțin peste 4.000 de accidente vasculare cerebrale: 3.350 ischemice și 725 hemoragice.

După ajustarea rezultatelor în funcție de o serie de factori de risc specifici AVC-ului, precum fumatul, sedentarismul, hipertensiunea arterială și alții, efectul protector a devenit evident: femeile cu cele mai mari scoruri de aderență la dieta mediteraneană au prezentat o reducere a incidenței totale a AVC-ului cu 18%, o scădere a riscului de AVC ischemic cu 16% și o reducere a riscului de AVC hemoragic cu 25%, comparativ cu cele din grupurile cu scoruri scăzute.

Deși este vorba despre un studiu observațional, care nu permite demonstrarea unei relații directe de cauzalitate între dietă și riscul de accident vascular cerebral, legătura identificată este solidă, având în vedere dimensiunea eșantionului și durata îndelungată de urmărire. Rezultatele sugerează că un model alimentar opus celui recomandat recent de așa-zișii experți MAHA (Make America Healthy Again) poate fi un instrument puternic de prevenție, fiind doar una dintre cele mai recente confirmă dintr-o lungă serie care indică acest tip de dietă ca fiind cel mai recomandat pentru o stare de sănătate bună de-a lungul vieții.