Cunoscuta marcă de vin Prosecco DOC a încheiat anul 2025 cu o producție de 667 de milioane de sticle, în creștere cu 1,1% față de 2024, pentru o valoare totală de 3,6 miliarde de euro. Peste 82% din producție este destinată piețelor externe, cu exporturi în 164 de țări, confirmându-se ca cel mai vândut vin spumant italian din lume, într-un context marcat de instabilitate geopolitică, inflație, taxe vamale și presiune asupra consumului, relatează Il Sole 24 Ore.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Din punct de vedere al producției, Prosecco DOC a ajuns la 606.891.509 sticle, în timp ce Prosecco DOC Rosé s-a situat la 60.360.239 de sticle, confirmând rolul devenit deja structural al acestei tipologii mai noi în cadrul mărcii. Potrivit președintelui Consorțiului, Giancarlo Guidolin, aceste date certifică capacitatea de rezistență a filierei într-un an complex.

„Rezultatul confirmă reziliența denumirii noastre într-o fază caracterizată de o puternică instabilitate a economiei globale”, a declarat acesta, subliniind că „Prosecco DOC și-a demonstrat soliditatea datorită muncii unite a viticultorilor, vinificatorilor și caselor producătoare de spumante. Această sinergie, împreună cu angajamentul constant pentru protecția consumatorului, ne permit să abordăm scenarii internaționale complexe cu echilibru și viziune pe termen lung”.

Exporturile în Statele Unite au crescut anul trecut, în ciuda taxelor vamale

În ceea ce privește exporturile, datele pentru perioada ianuarie–septembrie 2025 arată evoluții diferite pe piețele internaționale. Statele Unite se confirmă drept principala piață de desfacere, cu 23,8% din exporturile totale și o creștere de 8%, în pofida volatilității generate de introducerea taxelor vamale. Urmează Regatul Unit, în creștere cu 1,1%, și Franța, care, cu un avans de 21,1%, ocupă locul al treilea, depășind Germania, care a înregistrat o creștere de 3,1%. Rezultate pozitive au venit și din alte piețe, atât consolidate, cât și emergente, precum Grecia și Mexic, în timp ce unele zone traversează o fază de contracție legată de dinamici geopolitice și economice specifice.

Pe parcursul anului 2025, activitatea Consorțiului a continuat fără întrerupere în ceea ce privește protecția mărcii și promovarea internațională. Campaniile desfășurate în 39 de țări au generat în total 2,1 miliarde de „reacții”, consolidând vizibilitatea denumirii pe piețele globale. Iar în anul care abia a început, Prosecco DOC este Official Sparkling Wine Sponsor al Jocurilor Olimpice și Paralimpice Milano–Cortina 2026, o vitrină de mare vizibilitate internațională pentru a valorifica legătura dintre excelența enologică italiană și teritoriu.

Privind spre anul care începe, Consorțiul își propune să consolideze valoarea denumirii și să asigure o rentabilitate echilibrată de-a lungul întregii filiere. „Pentru 2026, obiectivul este întărirea valorii Prosecco DOC într-un context care va necesita atenție și capacitate de adaptare”, a precizat Guidolin, adăugând că „sustenabilitatea reprezintă o prioritate strategică: derulăm un proiect ambițios pentru obținerea certificării de Comunitate Sustenabilă conform standardului ISO 37101, pentru a integra într-un mod unitar și măsurabil eforturile de mediu, sociale și economice ale filierei. Continuă, de asemenea, proiectul Low Alcohol, cu vinuri între 8 și 9 grade, conceput pentru a răspunde noilor stiluri de consum și în linie cu apelul nostru constant la un consum responsabil și conștient”, a mai spus el.