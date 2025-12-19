În zilele premergătoare Crăciunului, românii revin constant la preparatele tradiționale, iar cozonacii rămân, an de an, printre cele mai căutate produse. O analiză realizată de Glovo pentru sezonul de iarnă anterior arată că cele mai multe comenzi de cozonaci au fost plasate chiar înainte de sărbători, pe 21 și 22 decembrie.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor platformei, 21 decembrie a fost cea mai aglomerată zi din întreg sezonul sărbătorilor de iarnă, cu cel mai mare volum de comenzi. Alături de cozonaci, românii au comandat frecvent preparate tradiționale precum micii și diverse tipuri de ciorbe. De Revelion, preferințele s-au îndreptat în special către ciorba de burtă, ciorba de văcuță și ciorba de perișoare.

Supermarketurile, cea mai mare creștere în sezonul festiv

În intervalul analizat, supermarketurile au înregistrat cea mai mare creștere a comenzilor, fiind urmate de restaurantele de tip fast-food și pizzerii. Datele sugerează că utilizatorii combină cumpărăturile pentru acasă cu mesele comandate gata preparate, mai ales în perioada aglomerată dinaintea sărbătorilor.

Pentru mesele de Crăciun și Revelion, românii au apelat la supermarketuri în special pentru produse de bază. Apa, bananele, ceapa roșie și galbenă, chiflele și laptele s-au aflat constant printre cele mai comandate articole, indicând un comportament orientat spre completarea rapidă a cumpărăturilor esențiale.

Creșteri la jucării, dulciuri și comenzi de valoare ridicată

În sezonul festiv, comenzile de jucării și dulciuri au crescut față de anul anterior. Cele mai multe comenzi pentru jucării au fost plasate pe 23 decembrie, iar în ultimele zile ale anului au fost populare deserturi precum clătitele, waffles cu ciocolată, carrot cake, fursecurile și gogoșile.

La nivel național, cele mai multe comenzi sunt plasate, de regulă, din București, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași. În seara de Revelion, topul orașelor se extinde și către Timișoara, confirmând un comportament similar în marile centre urbane.

Pe lângă mâncare și produse alimentare, românii au comandat și electronice, electrocasnice și articole pentru decorarea casei. Cea mai mare comandă din perioada analizată a depășit 9.700 de lei și a inclus un smartphone. În preajma Revelionului au fost înregistrate și alte comenzi de valoare ridicată din categoriile Electronice și Home Deco, iar categoria Sex Shops a generat cea mai mare comandă de Revelion, de peste 3.900 de lei.

Flori, cosmetice și orele de vârf ale comenzilor

Comenzile pentru flori și produse de îngrijire și cosmetice s-au menținut constante pe parcursul perioadei analizate. Numărul ridicat al comenzilor de flori a plasat România pe locul 3 la nivel global în sezonul sărbătorilor, iar cea mai aglomerată zi pentru această categorie a fost 7 ianuarie 2025, de Sfântul Ioan Botezătorul.

Ritmul comenzilor a urmat un tipar constant, cu două vârfuri zilnice, în jurul orei 12:00 și al orei 18:00. Cel mai intens moment al sezonului a fost înregistrat pe 19 decembrie 2024, la ora 19:27, când s-a înregistrat cel mai mare număr de comenzi plasate într-un singur minut.