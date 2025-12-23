Cozonacul rămâne unul dintre simbolurile esențiale ale sărbătorilor de iarnă, însă, odată ajuns în fața raftului sau a vitrinei, mulți consumatori se confruntă cu aceeași dilemă: cozonac artizanal sau cozonac din supermarket? Diferențele dintre cele două nu țin doar de preț, ci și de ingrediente, procesul de preparare și experiența gustului. Pentru a înțelege ce stă, de fapt, în spatele acestor produse, am discutat cu trei cofetari care explică ce face diferența dintre un cozonac făcut în laborator și unul industrial.

Reporter: Cozonac artizanal sau cozonacul de supermarket? Care este diferența?

Ana Consulea (Zelateria): Diferența dintre cozonacul artizanal și cel de supermarket constă atât în materia primă, cât și în know-how-ul cofetarilor. La Zelateria, folosim ingrediente premium, de cea mai bună calitate, atent selecționate, care dau Gust sublim cozonacilor clasici și însiropați.

Procesul este unul artizanal, fiecare cozonac este creat manual, cu grijă și atenție la cel mai mic detaliu. Toate aceste se reflectă și în preț, costurile cu ingredientele și timpul necesar producției diferă foarte mult față de produsele industriale.

Reporter: Pe lângă ingrediente, ne puteți spune și despre prețuri?

Robert Eisler (Cuptorul lui Robert): Prețul ar trebui să reflecte calitatea ingredientelor și atenția la procesul de preparare. Artizanal ar trebui să însemne cantități mai mici, mai multe procese făcute cu mâna în loc de automatizare și de aici și costul ridicat. În plus, cererea vs oferta, „faima” cofetarului sau a cofetăriei/brutăriei, locația (orașul, zona țării, etc) joacă un rol în calculul prețului.

Reporter: Care este diferența dintre cozonacul artizanal și cozonacul de supermarket?

Andreea Andrei (Unique Cake): Diferența este dată de faptul că un cozonac din supermarket este adesea „umflat” cu afânători, îndulcitori și diverși aditivi, în timp ce un cozonac de laborator, de aceeași dimensiune și greutate, este făcut din ingrediente reale – făină, ouă, lapte și unt. Deși poate părea mai consistent din punct de vedere caloric, acesta oferă gust autentic și sațietate, fără artificii.

