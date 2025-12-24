Rusia a stabilit cota sa de export la cereale, care protejează piaţa internă, la 20 milioane tone metrice în a doua jumătate a sezonului de marketing, a anunţat miercuri Guvernul, transmite Reuters citat de Agerpres. A doua jumătate a sezonului de marketing începe în 15 februarie şi se încheie în 30 iunie 2026.

