21 mart. 2026, Articole / Reportaje
Corpul produce această substanță atunci când bem cafea/ Paraxantina începe să fie vândută ca băutură energizantă separată/ Ni se promite „energie curată”
FOTO: CFreepik

O substanță pe care corpul o produce deja când beți cafea este acum vândută ca băutură energizantă separată. Promite energie fără nervozitate, transmite MEDIAFAX.

O alternativă la cafeină numită paraxantină începe să apară în băuturile energizante și în unele produse din cafea. Producătorii promit energie concentrată, fără tremurături sau căderi bruște. Dovezile științifice sunt însă încă limitate, potrivit The Conversation.

Paraxantina este un compus pe care organismul îl produce în mod natural când descompune cafeina. Acum, unele companii îl folosesc direct în băuturi și suplimente, fără a mai trece prin cafeină.

La fel ca aceasta, paraxantina blochează adenozina, mesagerul chimic din creier care provoacă senzația de somn. Rezultatul este o stare temporară de vigilență, cu atenție și timp de reacție îmbunătățite.

Alternativa la cafeină care promite energie „curată”

Studii de mică amploare raportează îmbunătățiri ale atenției, memoriei pe termen scurt și timpului de reacție. Efectele ar dura până la șase ore după administrarea unei capsule de 200 mg.

Un studiu recent sugerează că paraxantina ar putea depăși chiar cafeina în privința performanței cognitive după efort fizic. Baza de dovezi rămâne însă limitată, iar studiile independente de replicare sunt rare.

Unele băuturi pe bază de paraxantină conțin între 200 și 300 mg per porție. Această doză este comparabilă cu cea din cafeaua tare sau din băuturile energizante obișnuite.

Ce spun autoritățile de reglementare

În Europa, paraxantina este evaluată ca „aliment nou”. Studiile pe adulți, cu doze de până la 200 mg pe zi timp de o săptămână, au fost bine tolerate.

Autoritățile subliniază că paraxantina nu are o istorie îndelungată de utilizare în alimente. Nu este recomandată copiilor sau în timpul sarcinii, la fel ca și cafeina.

Studiile toxicologice pe animale sunt încurajatoare. Cercetările pe termen lung la oameni sunt însă rare, iar datele despre consumul regulat al unor doze mari lipsesc aproape complet.

„Energie curată” – un termen fără acoperire științifică

Companiile descriu adesea produsele cu paraxantină ca oferind energie „curată” sau mai lină. Acești termeni nu au nicio semnificație științifică formală, avertizează cercetătorii.

Unii utilizatori pot percepe un efect mai lin decât cel al cafeinei. Lipsesc însă studii clinice comparative ample și independente.

Specialiștii recomandă să tratați paraxantina la fel ca pe cafeină. Utilizați cea mai mică doză eficientă, evitați-o spre sfârșitul zilei și nu o combinați cu alți stimulenți.

Articole / Reportaje
21 mart.
Fără polistiren expandat la livrări, legea propusă în Connecticut care amenință restaurantele care fac furnizează mâncare la domiciliu
Articole / Reportaje
21 mart.
Versiunile generice, mai iefine, ale medicamentelor pentru slăbit Ozempic și Wegovy vor intra pe piața mai multor țări
Articole / Reportaje
21 mart.
Trucul coreean pentru cartofii dulci, care a devenit viral / Metoda a cucerit internetul și promite un interior cremos și aproape „custardy”, dar testele arată altceva
Articole / Reportaje
20 mart.
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Articole / Reportaje
20 mart.
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
Ce este dieta MIND/ Planul alimentar care ajută la protejarea creierului odată cu înaintarea în vârstă
ABC în bucătărie | Cum să faci cel mai simplu un ou poșat/ Tehnica prin care îți va ieși de fiecare dată perfect
Plăcintă rapidă cu leurdă și brânză, rețeta sărată care aduce gustul primăverii în farfurie / Este perfectă pentru mesele de primăvară
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 23-29 martie
Rețetă tradițională de ciorbă de urzici cu zdrențe de ou și smântână sau iaurt/ E sezonul urzicilor și e păcat să nu profităm de ele/ Ai grijă cum le pregătești să nu pierzi vitaminele
