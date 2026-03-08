Pubertatea începe tot mai devreme la copii decât în generațiile anterioare, iar cercetătorii încearcă să înțeleagă motivele acestei schimbări. Un studiu amplu realizat în Danemarca arată că momentul debutului pubertății s-a modificat în ultimele decenii, chiar dacă diferența pare, la prima vedere, relativ mică, arată earth.com.

Cercetarea a urmărit aproape 16.000 de copii timp de aproape zece ani și a confirmat o tendință observată de mai mulți ani de specialiști: pubertatea începe, în medie, mai devreme decât la generațiile părinților. Chiar și o diferență de câteva luni este importantă pentru dezvoltarea organismului, deoarece această etapă influențează nu doar transformările fizice, ci și dezvoltarea creierului, emoțiile și sănătatea pe termen lung.

Potrivit cercetătorilor, pubertatea apare cu aproximativ trei luni mai devreme decât în generațiile anterioare. Deși diferența pare redusă, efectele pot fi semnificative, deoarece această etapă marchează începutul unor procese biologice complexe, de la producerea hormonilor sexuali până la modificări ale creierului și comportamentului. Iar pubertatea timpurie poate avea implicații importante pentru sănătate. Studiile anterioare au asociat debutul precoce al pubertății cu riscuri mai mari de probleme emoționale, anxietate sau dificultăți sociale, mai ales în cazul fetelor.

Cauzele – plastice, pesticide, alimentație, stres

Cercetătorii spun că nu există o singură cauză care să explice fenomenul. Mai degrabă, este vorba despre o combinație de factori biologici, de mediu și de stil de viață.

Unul dintre factorii discutați frecvent este greutatea corporală. Copiii care au un indice de masă corporală mai mare tind să intre mai devreme în pubertate, deoarece țesutul adipos produce hormoni care pot influența dezvoltarea sexuală. De asemenea, unele studii sugerează că substanțele chimice din mediul înconjurător pot avea un rol. Așa-numitele substanțe perturbatoare endocrine, prezente în anumite plastice, pesticide sau produse cosmetice, pot afecta sistemul hormonal și pot modifica momentul pubertății.

În același timp, cercetătorii iau în calcul și factori precum stresul din copilărie, alimentația sau condițiile din perioada sarcinii. Potrivit studiului danez, elemente precum mediul prenatal, genetica și stilul de viață pot influența momentul în care organismul începe transformările specifice pubertății.

O etapă care influențează întreaga viață

Specialiștii subliniază că pubertatea nu este doar un moment de transformări fizice. Este o perioadă esențială pentru dezvoltarea emoțională și socială a copiilor. Schimbarea momentului în care apare această etapă ar putea avea consecințe asupra sănătății pe termen lung. Unele cercetări sugerează că pubertatea timpurie poate fi asociată cu riscuri mai mari de boli metabolice sau cardiovasculare la vârsta adultă. Din acest motiv, cercetătorii consideră că fenomenul trebuie urmărit atent. Înțelegerea cauzelor care determină debutul mai timpuriu al pubertății ar putea ajuta la dezvoltarea unor strategii de prevenție și la protejarea sănătății copiilor pe termen lung.