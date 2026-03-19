Campusul Agronomie Herăstrău va găzdui, pe 4 aprilie, Crosul USAMV Bucureşti, un eveniment dedicat tuturor celor pasionaţi de mişcare, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică, transmite Agerpres.

Într-un cadru natural deosebit, participanţii se vor bucura de o zi plină de adrenalină, voie bună şi oportunitatea de a alerga alături de oameni care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru un stil de viaţă sănătos, se arată într-un comunicat al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ”Alătură-te participanţilor din întreaga ţară şi transformă-ţi alergarea într-o experienţă de neuitat! Crosul USAMV Bucureşti beneficiază de certificare internaţională AIMS/World Athletics, asigurând astfel standarde înalte şi o competiţie de calitate”, transmit organizatorii.

Ambasadorul evenimentului este multipla campioană olimpică, mondială şi europeană Gabriela Szabo, care va fi prezentă pentru a inspira şi motiva toţi participanţii.

Categoriile de concurs sunt:

500 m – cursa copiilor mici sau a celor care fac primii paşi în alergare, într-un cadru relaxat şi prietenos;

1 km – o primă provocare pentru cei care vor să experimenteze spiritul competiţional;

1,6 km – perfect pentru cei care adoră ritmul alert şi vor o provocare scurtă, dar intensă;

5 km – testarea rezistenţei şi perseverenţei pentru alergătorii de nivel intermediar;

10 km – traseul pentru campioni, unde tehnica, strategia şi anduranţa sunt esenţiale pentru a depăşi recordurile personale.

Înscrierile se fac pe pagina web a evenimentului, www.crosul.usamv.ro. Crosul USAMV Bucureşti nu înseamnă doar competiţie, ci şi distracţie şi energie pentru toţi participanţii.

Evenimentul include muzică, activităţi recreative şi o atmosferă plină de voie bună.

”Participând la Crosul USAMV Bucureşti, vei avea ocazia să redescoperi frumuseţea campusului Green Camp USAMV, un spaţiu care combină grija pentru natură cu pasiunea pentru sport şi viaţă sănătoasă. Explorează locurile pitoreşti ale campusului şi trăieşte o zi memorabilă, plină de mişcare şi bucurie!”, arată organizatorii.