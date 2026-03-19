19 mart. 2026, Articole / Reportaje
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Foto: 31057324 © Warrengoldswain | Dreamstime.com

Campusul Agronomie Herăstrău va găzdui, pe 4 aprilie, Crosul USAMV Bucureşti, un eveniment dedicat tuturor celor pasionaţi de mişcare, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică, transmite Agerpres.

Într-un cadru natural deosebit, participanţii se vor bucura de o zi plină de adrenalină, voie bună şi oportunitatea de a alerga alături de oameni care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru un stil de viaţă sănătos, se arată într-un comunicat al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ”Alătură-te participanţilor din întreaga ţară şi transformă-ţi alergarea într-o experienţă de neuitat! Crosul USAMV Bucureşti beneficiază de certificare internaţională AIMS/World Athletics, asigurând astfel standarde înalte şi o competiţie de calitate”, transmit organizatorii.

Ambasadorul evenimentului este multipla campioană olimpică, mondială şi europeană Gabriela Szabo, care va fi prezentă pentru a inspira şi motiva toţi participanţii.

Categoriile de concurs sunt:

500 m – cursa copiilor mici sau a celor care fac primii paşi în alergare, într-un cadru relaxat şi prietenos;

1 km – o primă provocare pentru cei care vor să experimenteze spiritul competiţional;

1,6 km – perfect pentru cei care adoră ritmul alert şi vor o provocare scurtă, dar intensă; 

5 km – testarea rezistenţei şi perseverenţei pentru alergătorii de nivel intermediar;

10 km – traseul pentru campioni, unde tehnica, strategia şi anduranţa sunt esenţiale pentru a depăşi recordurile personale.

Înscrierile se fac pe pagina web a evenimentului, www.crosul.usamv.ro. Crosul USAMV Bucureşti nu înseamnă doar competiţie, ci şi distracţie şi energie pentru toţi participanţii.

Evenimentul include muzică, activităţi recreative şi o atmosferă plină de voie bună.

”Participând la Crosul USAMV Bucureşti, vei avea ocazia să redescoperi frumuseţea campusului Green Camp USAMV, un spaţiu care combină grija pentru natură cu pasiunea pentru sport şi viaţă sănătoasă. Explorează locurile pitoreşti ale campusului şi trăieşte o zi memorabilă, plină de mişcare şi bucurie!”, arată organizatorii.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
19 mart.
Știai că poți face unt în timp ce alergi? Experimentul unei alergătoare a strâns milioane de vizualizări
Știai că poți face unt în timp ce alergi? Experimentul unei alergătoare a strâns milioane de vizualizări
Articole / Reportaje
19 mart.
Din 20 martie, timp de trei zile, musulmanii sărbătoresc Ramazan Bayram / Ce se mănâncă la finalul Ramadanului și de ce este numită „sărbătoarea dulce” a musulmanilor
Din 20 martie, timp de trei zile, musulmanii sărbătoresc Ramazan Bayram / Ce se mănâncă la finalul Ramadanului și de ce este numită „sărbătoarea dulce” a musulmanilor
Articole / Reportaje
19 mart.
Ce au mâncat Nicușor Dan și ceilalți lideri europeni la summitul Uniunii Europene
Ce au mâncat Nicușor Dan și ceilalți lideri europeni la summitul Uniunii Europene
Articole / Reportaje
19 mart.
Preţul alimentelor a crescut în Golful Persic, după blocarea Strâmtorii Ormuz
Preţul alimentelor a crescut în Golful Persic, după blocarea Strâmtorii Ormuz
Articole / Reportaje
19 mart.
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor