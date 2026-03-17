Fermierii români vor putea exporta în China, cea mai mare piață din lume, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat o înțelegere în acest sens cu autoritățile de la Beijing, transmite Mediafax.

Ministrul Agriculturii anunță că a semnat cu omologul său chinez un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii, document în baza căruia fermierili români vor putea exporta produsel agroalimentare.

„Acest parteneriat transmite un mesaj clar: România nu mai acceptă rolul de simplu exportator de materii prime. Ne consolidăm poziţia ca furnizor de produse agroalimentare cu valoare adăugată, deschidem pieţe noi şi atragem investiţii în procesare. Cooperarea cu Republica Populară Chineză reprezintă o oportunitate reală pentru fermierii şi industria alimentară din România”, a declarat Florin Barbu.

Prin acest acord, România îşi reafirmă obiectivul strategic de a deveni nu doar un furnizor de materii prime, ci un actor competitiv pe lanţul valoric agroalimentar, cu accent pe procesare, valoare adăugată şi diversificarea pieţelor de export.

Memorandumul include, de asemenea, cooperarea în domenii de interes major pentru agricultura românească, precum industria vinului, dezvoltarea capacităţilor de procesare, transferul de tehnologie şi formarea profesională, precum şi atragerea de investiţii reciproce.

Ministrul mai arată că sunt într-un stadiu avansat de pregătire documentele pentru începerea exportului de cereale și produse procesate din carne de porc către China.

„Asigurarea unei piețe de desfacere stabile este cel mai important element din fluxul comercial, mai ales în această perioadă extrem de complicată pentru afacerile din agricultură”, susține Barbu.

El adaugă că Memorandumul semnat deschide calea unei colaborări între cele două state în ceea ce privește securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne.