Antrenamentul de forță generează funcții metabolice esențiale și beneficii pe termen lung pentru sănătate. Mușchiul, un țesut activ din punct de vedere metabolic, arde mai multe calorii în stare de repaus decât grăsimea, accelerând metabolismul bazal și facilitând controlul greutății. Nu este magie, este știință. De asemenea, lucrând musculatura se îmbunătățește sensibilitatea la insulină, se reglează nivelul de glucoză și se reduc riscurile de diabet și boli cardiace, relatează ABC.

Studiile subliniază rolul acestuia în sănătatea hormonală și prevenirea osteoporozei prin stimularea densității osoase. Crește forța, echilibrul și autonomia la bătrânețe, prevenind căderile și promovând o îmbătrânire sănătoasă. Totodată, întărește sistemul imunitar, reduce inflamația și îmbunătățește calitatea generală a vieții.

Conservarea musculaturii înseamnă sănătate și longevitate

Având în vedere aceste aspecte, nu este surprinzător faptul că tot mai multe persoane includ antrenamentul de forță în rutina lor zilnică. Ceea ce înainte era asociat aproape exclusiv cu culturismul sau „băieții cu mușchi”, astăzi este considerat un instrument cheie pentru sănătatea generală. O tendință care reflectă o schimbare culturală: mușchii nu mai sunt văzuți doar ca o chestiune estetică, ci ca un sinonim al sănătății și longevității.

„Femeile trebuie să înceapă să facă exerciții de forță. Să ridice greutăți adevărate, nu gantere de un kilogram și jumătate, acelea sunt pentru reabilitare, nu pentru o persoană sănătoasă care are nevoie să își construiască masă musculară”, susține hotărât Jana Fernández, expertă în fiziologie și longevitate.

Beneficiile antrenamentului de forță la femei

Întărește oasele și previne osteoporoza: Stimulează densitatea osoasă, în special în perioada menopauzei.

Reduce riscul de accidentări: Stabilizează articulațiile, tendoanele și ligamentele, îmbunătățind mobilitatea.

Accelerează metabolismul: Prin creșterea masei musculare, favorizează arderea grăsimilor și controlul greutății.

Îmbunătățește sănătatea mintală: Reduce anxietatea, stresul și reglează hormoni precum estrogenul și cortizolul.

Combate îmbătrânirea: Menține forța, echilibrul și autonomia pe termen lung.

În cadrul discuției, experta demitizează ceea ce timp de decenii a fost considerat antrenamentul „ideal” pentru femei: acele sesiuni lungi de aerobic sau rutine de dans tip Zumba, însoțite de exerciții cu greutăți foarte mici și multe repetiții. Dovezile științifice și experiența profesioniștilor din domeniul wellness-ului au schimbat de ceva timp această paradigmă.

Jana Fernández subliniază că antrenamentul de forță nu este doar o chestiune de estetică, ci și un instrument vital de sănătate, în special începând cu perimenopauza. „Hormonii feminini, estrogenul și progesteronul, ajută la menținerea sănătății osoase și musculare. Dar când aceștia scad, corpul își pierde o parte din capacitatea de a genera mușchi și de a regenera țesutul osos”, explică ea.

Slăbiciunea musculară crește riscul de fracturi la femeile în vârstă

Această schimbare hormonală despre care vorbește specialista poate începe cu până la un deceniu înainte de menopauză și provoacă o tendință mai mare de acumulare a grăsimii în zona abdominală, împreună cu pierderea fermității corpului și transformarea masei musculare într-una slabă.

Specialista reamintește că slăbiciunea musculară și densitatea osoasă scăzută cresc riscul de fracturi și căderi la femeile în vârstă. „Când apar problemele de șold sau de mobilitate, de multe ori esența problemei este în anii în care nu s-a lucrat la forță”, punctează ea. De aceea, propune încorporarea unor sesiuni regulate de antrenament cu greutăți sau rezistență progresivă, adaptate nivelului fiecărei persoane și supravegheate de profesioniști calificați.

Schimbarea de mentalitate avansează lent, dar tot mai multe femei înțeleg că ridicarea greutăților nu le face să pară „masive” sau masculine, ci le face puternice, independente și sănătoase.