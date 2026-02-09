Noile norme vor permite utilizarea îngrășămintelor RENURE peste limita pentru împrăștierea gunoiului de grajd și a gunoiului de grajd prelucrat stabilită de Directiva privind nitrații. Modificarea operată presupune că statele membre și fermierii vor avea posibilitatea de a înlocui îngrășămintele chimice cu îngrășăminte RENURE.

Acest lucru se va realiza în condiții de siguranță, pentru a se asigura protecția continuă a apelor și a mediului. De asemenea, va reduce costurile pentru fermieri și va spori autonomia strategică a sectorului agricol din UE prin faptul că reduce dependența de îngrășămintele importate.

În urma reuniunii și a votului reprezentanților statelor membre în cadrul Comitetului pentru nitrați din 19 septembrie 2025, propunerea Comisiei privind îngrășămintele RENURE a fost comunicată Parlamentului European și Consiliului, pentru o perioadă de examinare. Niciuna dintre cele două instituții nu a formulat obiecții cu privire la modificare.

Modificarea Directivei privind nitrații va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial și se va aplica numai în statele membre care aleg să autorizeze îngrășămintele RENURE. Aceste state membre vor trebui să transpună modificarea în legislația națională.

„Odată cu adoptarea acestor noi norme privind îngrășămintele RENURE, Europa transformă deșeurile în valoare, reducând importurile de îngrășăminte, sprijinind competitivitatea fermierilor și consolidând autonomia noastră strategică și, în același timp, protejând apa și mediul”, a declarat comisarul pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.