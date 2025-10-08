Agribusiness

BREAKING | Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru că a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin neonicotinoide

Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură de infringement împotriva României (INFR(2025)2146) pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor (Regulamentul (CE) nr. 1107/2009). Conform instituției europene, România a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin substanțe neonicotinoide – o categorie de insecticide cunoscută pentru efectele nocive asupra polenizatorilor, inclusiv asupra albinelor, transmite CE.

În 2018, Comisia Europeană a adoptat, în temeiul aceluiași regulament, acte de punere în aplicare care interzic în mod expres utilizarea în aer liber a trei substanțe neonicotinoide: imidacloprid, clothianidin și thiamethoxam. Cu toate acestea, „România a emis, în total, 12 autorizații temporare de urgență în 2023 și 2024 pentru utilizarea în aer liber a imidaclopridului și thiamethoxamului la semințele de cereale, porumb și floarea-soarelui”, potrivit Comisiei.

Regulamentul permite statelor membre să acorde autorizații de urgență doar „în caz de pericol grav, care nu poate fi controlat prin alte mijloace rezonabile”. Însă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, într-o hotărâre preliminară din ianuarie 2023, că autorizarea de urgență a substanțelor thiamethoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor destinate semănatului în câmp este interzisă, având în vedere restricțiile explicite stabilite în 2018.

Comisia consideră, prin urmare, că autorizațiile de urgență emise de România contravin Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor, așa cum a fost interpretat de Curtea de Justiție. „Acordarea acestor autorizații de urgență poate fi considerată o practică persistentă a autorităților române”, notează Comisia, adăugând că România nu a indicat nicio intenție de a înceta emiterea unor astfel de autorizații pentru viitoarele perioade de însămânțare.

În consecință, Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere, oferind un termen de două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat, următorul pas în procedura de infringement.

