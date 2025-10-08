Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură de infringement împotriva României (INFR(2025)2146) pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor (Regulamentul (CE) nr. 1107/2009). Conform instituției europene, România a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin substanțe neonicotinoide – o categorie de insecticide cunoscută pentru efectele nocive asupra polenizatorilor, inclusiv asupra albinelor, transmite CE.
Sursa foto: Rawpixel