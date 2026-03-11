Consumul este un indicator esenţial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investiţiilor, planurilor de dezvoltare şi pieţei muncii, consideră Florin Jianu, preşedinte IMM România, transmite Agerpres.

„Consumul este un indicator esenţial pentru dinamica economiei. O scădere de asemenea amplitudine arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, ceea ce poate avea efecte asupra investiţiilor, planurilor de dezvoltare şi pieţei muncii. Este important ca politicile economice să susţină stabilitatea şi predictibilitatea mediului de afaceri”, a precizat Florin Jianu, într-un comunicat al IMM România.

Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică privind evoluţia comerţului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 faţă de luna decembrie 2025, ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern – unul dintre principalii piloni ai creşterii economice din ultimii ani.

Semnal important pentru mediul de afaceri

IMM România atrage atenţia că această evoluţie reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri şi pentru factorii de decizie, în condiţiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerţ, producţie, logistică şi servicii.

Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerţului cu amănuntul.

Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 27,7%, comerţul cu carburanţi pentru autovehicule în magazine specializate cu 26,6%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 21,5%. IMM România subliniază că mediul antreprenorial resimte deja presiuni din partea costurilor operaţionale ridicate, a incertitudinilor economice şi a scăderii puterii de cumpărare.

În acest context, organizaţia consideră esenţială menţinerea unui cadru economic predictibil, evitarea măsurilor fiscale care pot afecta negativ consumul şi stimularea investiţiilor, pentru a sprijini revenirea activităţii economice în lunile următoare.