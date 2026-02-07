Într-o postare pe LinkedIn, Daniel Mischie, CEO City Grill mărturisește:

„Sunt în domeniul HoReCa de suficient timp cât să-mi amintesc vremurile în care espresso-ul se bea în cană mare.

La o discuție recentă alături de alți colegi de breaslă, mi-am dat seama că nu putem vorbi despre 2025 ca despre un an de criză. Am prins crize adevărate: în 2009, când vânzările s-au înjumătățit, și în 2020, când, literalmente, într-o zi, s-a închis totul.

2025 a fost altceva: pe alocuri un an tensionat, cu multă incertitudine, dar nu un colaps. A fost anul pe care l-am terminat mai obosit decât altele, pentru că ne-a forțat să fim mai atenți, mai disciplinați și mai ancorați în realitate.

Într-un an cu inflație mare, noi am ales să nu creștem prețurile. Am preferat să renunțăm la furnizori care le-au majorat, în loc să transferăm presiunea către client.

Ospitalitatea nu mai înseamnă de mult doar mâncare. Înseamnă ambient, ne uităm la cum bate lumina în locație, câți BPM are muzica în restaurant, cum ți se taie carnea, la senzația că cineva a gătit special pentru tine.

Cine ar fi crezut acum câțiva ani că vom avea Sushi Samba la Pescăruș? Eu, sigur nu.

Acum 30 de ani, stăteai la coadă ca să mănânci, era un lux să ieși în oraș. Astăzi, trebuie să convingi clientul să se întoarcă la tine în restaurant, să-i dai un motiv să revină.

Închei prin a repeta un lucru pe care l-am spus și la Roundtable Conversations: sunt aici, în primul rând, pentru că îmi doresc să rămân actual, iar City Grill nu este prezent ca un „rinocer”, ci ca un brand care își propune să rămână conectat la noile tendințe ale industriei.