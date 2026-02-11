Circa 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor Guvernului, în centrul Madridului, faţă de acordul comercial între UE şi Mercosur şi de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Manifestanţii au intrat în capitala Spaniei din mai multe direcţii, în cinci coloane, pentru a se îndrepta spre Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei, unde şi-au prezentat revendicările.

Printre acestea se numără respingerea termenilor în care s-a semnat acordul de liber schimb între UE şi ţările Mercosur, deoarece se consideră că reprezintă concurenţă neloială pentru agricultorii europeni. De asemenea, protestatarii se opun scăderii sumei prevăzute pentru PAC începând din 2028.

Concret, profesioniştii din sectorul agricol denunţă faptul că produsele din Mercosur care se vor exporta în Europa nu vor trebui să îndeplinească aceleaşi cerinţe de producţie precum cele europene.

Protestul de miercuri a fost convocat de organizaţiile Union de Uniones (Uniunea Uniunilor) şi Union Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes – Unaspi (Uniunea Naţională a Asociaţiilor Independente din Sectorul Primar) şi este prevăzut a se desfăşura şi în alte oraşe.

“Ne jucăm mult (…) şi, atenţie! fac un apel către consumatori: azi ştim că, dacă vom cumpăra un file, acel file va fi sănătos, se poate mânca. Începând de anul viitor, dacă se semnează acordul, acel file de vită s-ar putea să fie cu hormoni”, a avertizat coordonatorul Union de Uniones, Luis Cortes.

Potrivit preşedintelui Unaspi, Miguel Angel Aguilera, acordul cu Mercosur este “lovitura de graţie” care va pune capăt sectorului primar european şi care, în afară de faptul că va afecta sectorul agricol, va avea impact şi asupra cetăţenilor. “Îi va afecta direct”, a atenţionat el.

De la începutul anului, continuă protestele din sectorul agricol spaniol. Pe 29 ianuarie, peste 25.000 de fermieri şi crescători de animale au manifestat cu 15.000 tractoare în majoritatea regiunilor, din aceleaşi motive. Aceştia au fost convocaţi de organizaţiile sectoriale majoritare: Asaja, COAG şi UPA.

UE şi Mercosur au semnat acordul de liber schimb pe 17 ianuarie, la Asuncion, după 26 de ani de negocieri.

Însă, pe 21 ianuarie, Parlamentul European a decis să îl trimită la Curtea de Justiţie a UE pentru a verifica dacă este compatibil cu tratatele comunitare, ceea ce a blocat aplicarea sa până când se vor pronunţa judecătorii.