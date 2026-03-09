Românii au marcat Ziua Femeii cu flori, dulciuri și vin. Comenzile care au inclus produse dedicate zilei de 8 Martie au avut o valoare medie a coșului cu aproximativ 19% mai mare decât comenzile obișnuite.

Pe lângă flori, ciocolata s-a numărat printre cele mai cumpărate produse. În perioada 1–8 martie 2026, cheltuiala medie per client pentru ciocolată și produse din ciocolată a crescut cu 18,5% față de anul trecut, confirmând rolul dulciurilor ca gest simbolic de apreciere.

Categoria vinurilor a fost, de asemenea, bine reprezentată în coșurile de cumpărături, clienții preferând în special vinurile albe și spumantele pentru această ocazie. În ceea ce privește comportamentul de cumpărare, două intervale orare au concentrat cele mai multe comenzi: 10:00–11:00 dimineața și 19:00–21:00 seara.

Oferte variate, branduri internaționale

„8 Martie este una dintre acele ocazii în care vedem foarte clar cum clienții combină gesturile simbolice cu cumpărăturile de zi cu zi. Florile, dulciurile și vinurile rămân alegerile clasice, dar observăm și interes pentru cadouri sau produse pentru familie, ceea ce arată că oamenii pregătesc momente speciale pentru cei apropiați”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

