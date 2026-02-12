Aceste creme de ciocolată sunt intense, mătăsoase și ușor amărui, suficient de bogate pentru a oferi o notă decadentă, dar fără a fi grele. Poți prepara o porție mare de împărțit sau două porții individuale, în funcție de dispoziție, recomandă The Guardian. Se pot pregăti din timp, de la o oră până la o zi înainte, și se păstrează foarte bine la frigider. Dacă au stat la rece mai mult de câteva ore, lasă-le la temperatura camerei aproximativ 20 de minute înainte de servire. Trebuie să fie răcoroase la atingerea lingurii, dar nu foarte reci, deoarece temperatura scăzută excesiv le estompează textura luxoasă. Câteva picături de ulei de măsline de bună calitate și un praf de sare de mare grunjoasă oferă un contrast plăcut cu bogăția ciocolatei. Alternativ, pot fi decorate cu flori comestibile, ciocolată rasă sau câteva zmeure.

Ingrediente

10 g unt moale

125 ml smântână pentru frișcă (minim 30% grăsime)

60 ml lapte integral

1 baton de scorțișoară

½ linguriță cafea instant

75 g ciocolată neagră (60–70% cacao), tocată mărunt

1 gălbenuș mare de ou

1 lingură zahăr fin

½ linguriță extract de vanilie

1 praf sare de mare grunjoasă

Pentru servire:

Frișcă bătută sau crème fraîche

Ulei de măsline de bună calitate

1 praf sare de mare grunjoasă

Mod de preparare

Unge o formă ceramică de 250 ml (pentru a fi împărțită) sau două forme de 125 ml cu untul moale. Așază-le într-o tavă mică și adâncă pentru copt.

Într-o crăticioară mică, combină smântâna, laptele, batonul de scorțișoară și cafeaua instant. Încălzește ușor la foc mic până când amestecul începe să aburească. Nu îl lăsa să fiarbă. Ia de pe foc și lasă la infuzat aproximativ 10 minute, apoi încălzește din nou la foc mic până devine fierbinte.

Pune ciocolata într-un bol termorezistent. Îndepărtează batonul de scorțișoară din amestecul de smântână, apoi toarnă lichidul fierbinte peste ciocolată. Lasă să stea câteva minute pentru a se înmuia. Amestecă ușor până când ciocolata se topește complet și devine fină.

Preîncălzește cuptorul la 150°C (130°C cu ventilație). Într-un alt bol, bate gălbenușul cu zahărul, vanilia și sarea până devine cremos. Încorporează treptat puțin din amestecul cald de ciocolată pentru a tempera gălbenușul, apoi adaugă restul de ciocolată, amestecând până obții o textură lucioasă și omogenă.

Strecoară compoziția printr-o sită fină într-un vas cu cioc, apoi toarnă în formele pregătite.

Așază tava în cuptor și toarnă apă clocotită în jurul formelor, până la jumătatea înălțimii acestora. Coace timp de 20–22 de minute pentru două porții mici sau 25–28 de minute pentru una mare. Centrul trebuie să tremure ușor la mișcare.

Scoate formele din baia de apă și lasă-le să se răcească la temperatura camerei aproximativ 30 de minute. Acoperă și păstrează la frigider cel puțin o oră sau până la o zi înainte de servire.

La servire, adaugă frișcă ușor bătută sau crème fraîche. Finalizează cu câteva picături de ulei de măsline și un praf de sare grunjoasă.