Ciocolata cu aromă de tei inspirată de Iași intră în marile magazine. Produsul artizanal, lansat inițial ca suvenir al orașului, este disponibil acum în magazinele Carrefour din Iași, în cadrul unui program dedicat producătorilor locali. Dezvoltat de brandul Miazănoapte, produsul își propune să redea una dintre cele mai cunoscute imagini senzoriale ale orașului: parfumul teilor din Copou, conform Ziarul de Iași.

Potrivit producătorilor, Ciocolata Iași a fost concepută încă de la început ca un simbol gastronomic local. Tabletele au o formă inspirată de logo-ul turistic al orașului și conțin cristale din flori de tei, ingredient care le diferențiază de alte produse similare de pe piață.

„Am fost invitați anul trecut, în decembrie, de către Carrefour, să ne vindem ciocolata în magazinele lor din Iași, în cadrul unui proiect dedicat producătorilor locali”, a declarat pentru Ziarul de Iași ciocolatierul Claudiu Neamțu.

Pentru a integra aroma specifică a florilor de tei în produs, echipa din spatele proiectului a dezvoltat o tehnică proprie de procesare, menită să păstreze cât mai fidel parfumul asociat de mulți ieșeni cu plimbările din zona Copoului în perioada de înflorire.

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Între timp, gama de produse a fost extinsă. Pe lângă tabletele individuale, producătorii au lansat și o cutie-suvenir care conține 12 mini-tablete și imagini cu obiective turistice reprezentative din Iași.

„Noi între timp am mai scos și o cutie-suvenir, cu 12 tablete. Pe cutie apar și fotografii de la diferite obiective turistice din Iași”, a precizat Claudiu Neamțu.

Cutia include șase sortimente diferite: ciocolată cu caramel sărat și cristale de flori de tei, ciocolată cu lapte și mentă, ciocolată neagră cu tei, variante cu lapte și semințe, precum și două sortimente de ciocolată albă, cu matcha și fistic, respectiv cu sfeclă roșie. În magazinul online, cutia este comercializată la 119 lei, iar tabletele de 90 de grame costă 31 de lei. În supermarket, prețul unei tablete ajunge la 33 de lei.

Extinderea în retail are loc într-o perioadă în care industria ciocolatei resimte efectele creșterii puternice a prețurilor la cacao din ultimii doi ani. Producătorii artizanali s-au confruntat cu costuri semnificativ mai mari, după ce cotațiile internaționale au depășit pragul de 12.000 de dolari pe tonă în perioada de vârf a crizei. În 2026, piața a început însă să dea semne de stabilizare.

Potrivit producătorilor, principalul public al produsului este format din turiști și persoane care doresc să ofere un cadou reprezentativ pentru oraș.

„În special cei care vor să o ofere ca suvenir sau turiștii o cumpără”, spune Claudiu Neamțu.

Interesul vine și din partea companiilor locale, care folosesc produsul în campanii de branding sau ca dar pentru parteneri și angajați.