Miercuri, negociatorii Parlamentului European (PE) și cei ai Consiliului (CE) au convenit asupra unei protecții mai puternice a fermierilor împotriva practicilor comerciale neloiale ale cumpărătorilor de produse agricole.

Datorită textului convenit, cooperarea autorităților naționale responsabile de aplicarea unor interdicții UE privind practicile comerciale neloiale va fi obligatorie. Ca urmare, practicile comerciale neloiale transfrontaliere ale lanțurilor de retail și a alianțelor acestora, care afectează fermierii și micii producători de produse agricole vor fi prevenite, investigate și pedepsite. Cu un astfel de sistem, relațiile de putere de-a lungul lanțului de aprovizionare vor fi reechilibrate, iar fermierii vor fi remunerați în mod echitabil pentru munca lor.

Stoparea practicilor comerciale neloiale transfrontaliere

Pentru a consolida protecția fermierilor, deputații europeni s-au asigurat că statele membre intervin din oficiu, oprind practicile comerciale neloiale transfrontaliere din proprie inițiativă, fără nicio plângere formală din partea unui producător.

Pentru a împiedica operatorii să ocolească legea prin mutarea bazei lor în afara UE, deputații europeni s-au asigurat că normele vor proteja și producătorii care suferă de practicile comerciale neloiale ale cumpărătorilor din țări terțe.

La cererea PE, cumpărătorii cu sediul în afara UE vor trebui, de asemenea, să desemneze „o persoană de contact responsabilă pentru UE” în ​​cazul în care se deschide o anchetă împotriva cumpărătorului respectiv. Persoana respectivă va fi principalul punct de contact pentru autoritățile de aplicare a legii și va fi obligată să faciliteze anchetele privind practicile comerciale neloiale.

Schimb transfrontalier de informații

Deputații europeni au convenit cu CE că autoritățile naționale de aplicare a legii se vor informa reciproc cu privire la practicile comerciale neloiale, care ar putea avea loc în două sau mai multe țări, sau la riscul ca acestea să aibă loc. Acest schimb de informații va avea un efect descurajator important și va asigura răspunsuri rapide și coordonate pentru a stopa aceste practici.

Deputații europeni au introdus, de asemenea, opțiunea ca statele membre să interzică mai multe practici comerciale neloiale decât cele șaisprezece enumerate în Directiva UE.

Stefano Bonaccini: „Un act de justiție economică și socială”

Raportorul Stefano Bonaccini (S&D, IT) a declarat: „Datorită muncii Parlamentului, am reușit să transformăm un simplu regulament administrativ într-un act de justiție economică și socială, spunând „gata” celor care cred că fermierii ar trebui să se supună dictatelor marilor cumpărători și comercianților cu amănuntul.

Astăzi, Europa demonstrează că știe să asculte și să decidă: alegem să fim alături de cei mai nevoiași, cu o protecție sporită pentru micii producători și un lanț de aprovizionare agroalimentară lipsit de abuzuri și șantaj împotriva celor mai slabi.”

Un acord care dă putere Directivei împotriva practicilor comerciale neloiale

Acordul preliminar urmează să fie aprobat de Consiliu și Parlament. Regulile vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE și vor fi aplicabile la 18 luni după aceasta.

Directiva privind practicile comerciale neloiale (UTP), adoptată în 2019, protejează fermierii care își vând produsele către supermarketuri mari și companii de prelucrare a alimentelor de practici precum întârzierea plăților pentru produse sau anularea comenzilor cu preaviz scurt. Cu toate acestea, întrucât aproximativ 20% din produsele agricole și alimentare consumate în UE provin dintr-un alt stat membru, noul regulament privind cooperarea transfrontalieră între autoritățile responsabile de aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale își propune să îmbunătățească cooperarea dintre aceste autorități în cazurile de practici comerciale neloiale în care furnizorii și cumpărătorii se află în state membre diferite.

Christophe Hansen: „O certitudine că vom avea prețuri cinstite la alimente”

Comisarul european pentru Agricultură a apreciat acest nou acord ca pe „o certitudine că vom avea prețuri cinstite la alimente.

„Acest nou act normativ dă posibilitatea statelor membre să acționeze în colaborare. Ele vor putea iniția anchete și lua măsuri în colaborare, așa cum nu s-a mai întâmplat până acum”, a subliniat el.

„Dar activitatea noastră în acest sens nu se oprește aici. Acum intenționăm să facem o analiză a rezultatelor obținute în urma aplicării Directivei din 2019 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale în domeniul produselor agricole. Vom vedea care sunt lecțiile învățate în primii trei ani de aplicare efectivă și unde este cazul să schimbăm câte ceva”, a mai promis comisarul.

La rândul său, Sonja Canger, reprezentant al Președinției daneze a UE a apreciat că noul set de reguli este un pas important pentru un lanț alimentar transparent și echilibrat.