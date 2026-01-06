China vrea să aducă la dispoziția maselor alimente de lux precum trufe, caviar, somon afumat și Wagyu

Expansiunea Chinei pe piața mondială a caviarului a devenit un exemplu ilustrativ al unei tendințe mai ample: dorința Beijingului de a transforma produsele asociate istoric cu luxul în alimente pentru piața de masă.

Până acum, o mare parte a dezbaterii s-a concentrat pe sectoare industriale precum automobilele, oțelul și panourile solare. Cu toate acestea, există un alt domeniu, mai puțin vizibil, dar nu mai puțin simbolic, în care China câștigă teren: mâncarea gourmet, condusă de caviar, așa cum este detaliat într-un raport amplu al Financial Times, preluat de agenția Mediafax.

Acest fenomen are loc pe fondul escaladării tensiunilor comerciale. În timp ce Statele Unite își consolidează tarifele pentru a limita exporturile chinezești, excedentul comercial al Chinei a depășit, pentru prima dată, un trilion de dolari. Această presiune a generat temeri în Europa și în Regatul Unit cu privire la o potențială deviere a exporturilor chinezești către piețele lor, prin produse mai ieftine care ar putea submina producătorii locali.

În mod tradițional, caviarul a fost un produs rezervat elitelor. După răspândirea sa inițială în Persia și Rusia, s-a impus, în secolul al XIX-lea, ca emblemă a luxului european și american, fiind strâns legat de pescuitul sălbatic de sturion în Rusia și Iran. Această imagine exclusivistă a persistat timp de decenii.

Supraexploatarea sturionilor în secolul al XX-lea a schimbat radical peisajul. Interdicțiile internaționale privind pescuitul sălbatic și exporturile de caviar au stimulat dezvoltarea acvaculturii ca alternativă durabilă. Această schimbare a deschis calea către noi jucători și către o reorganizare completă a sectorului.

Inițial, producția din acvacultură a fost dominată de companii europene și americane. Cu toate acestea, în ultimii ani, companiile chineze, susținute de politici publice, au intrat în forță pe piață. Cel mai important exemplu este Kaluga Queen, care a devenit cel mai mare producător de caviar din lume.

Două treimi din producția mondială de caviar provine acum din China

Datorită producției la scară largă și costurilor reduse, China reprezintă acum între jumătate și două treimi din producția mondială de caviar. O parte din acest produs este vândut sub mărci chinezești, în timp ce alte cantități sunt redenumite cu denumiri europene, reflectând tendințe observate și în alte sectoare de consum.

Impactul acestei strategii se extinde dincolo de caviar. Autoritățile chineze își încurajează companiile să aplice același model și altor alimente de lux, precum somonul afumat, carnea de vită Wagyu și trufele. Scopul este clar: extinderea ofertei, reducerea prețurilor și captarea unei cereri globale în creștere.

Nimic nu explică mai bine această tendință decât o anecdotă de la o recentă reuniune a Forumului Nord-Atlantic privind Fructele de Mare, unde o celebritate nordică a prezentat pe scenă un somon de crescătorie chinezească de 7 kilograme și a declarat că este gustos și ieftin datorită subvențiilor de la Beijing, mai relatează FT.

Această evoluție generează deja reacții. Japonia a limitat exportul de genetică Wagyu pentru a-și proteja crescătorii de vite, în timp ce producătorii europeni și americani de caviar avertizează asupra presiunii descrescătoare asupra prețurilor. Între timp, restaurantele și consumatorii occidentali beneficiază de o disponibilitate mai mare și de prețuri mai accesibile.

Cererea globală de caviar crește cu aproximativ 10% anual, determinată atât de creșterea averii, cât și de apariția unei clase de mijloc globale mai ambițioase. În acest context, strategia Chinei se aliniază cu o piață în expansiune și cu o redefinire a conceptului de alimente de lux.

Rezultatul acestui proces rămâne incert. Europa ar putea opta pentru măsuri protecționiste similare cu cele ale Statelor Unite sau, dimpotrivă, ar putea considera impactul macroeconomic al sectorului gourmet ca fiind limitat. Între timp, țările asociate în mod tradițional cu producția de caviar dezbat între cooperarea cu China și apărarea producției interne.

În orice caz, călătoria caviarului ilustrează o schimbare mai profundă. Ceea ce simboliza odinioară exclusivitatea și distincția devine un produs mai accesibil, reflectând atât ascensiunea economică a Chinei, cât și transformarea simbolurilor culturale asociate luxului într-o lume tot mai interconectată.