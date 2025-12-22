China a impus tarife vamale asupra unor importuri de produse lactate din Uniunea Europeană — un exportator important — în urma unei anchete antisubvenții, alimentând disputa comercială cu blocul comunitar, transmite Bloomberg, citată de Economedia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Într-o decizie preliminară, Beijingul a declarat că va impune taxe de până la 42,7% asupra unor produse lactate din blocul comunitar, după ce a constatat că exporturile erau subvenționate, potrivit ministerului comerțului. China a lansat o anchetă asupra transporturilor din regiune în august 2024, concentrându-se pe produse precum brânza proaspătă și procesată.

Uniunea Europeană a contestat ulterior ancheta, solicitând consultări prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului.