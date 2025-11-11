Cererea totală de spaţii de închiriat în sectorul industrial şi logistic a ajuns la aproape 640.000 de metri pătraţi în perioada ianuarie – septembrie, cu 64% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor unei companii de consultanţă imobiliară, care includ doar tranzacţiile publice raportate oficial, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat remis AGERPRES, sectorul industrial şi logistic din România a înregistrat o creştere puternică în primele trei trimestre din 2025, impulsionată de activitatea intensă din zona Bucureştiului.

Potrivit Colliers, cererea totală de spaţii de închiriat a ajuns la aproape 640.000 de metri pătraţi în perioada ianuarie – septembrie, cu 64% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului anterior. Bucureştiul şi zonele din jur au generat aproape 70% din totalul tranzacţiilor şi sprijină un potenţial an record pentru piaţa locală de logistică, menţionează sursa citată.

În acelaşi timp, regiunile de nord-est şi sud-est au avut cele mai mari creşteri – chiar dacă venind de la o bază mai scăzută, pe fondul dezvoltărilor de infrastructură şi al extinderii investiţiilor în producţie şi servicii logistice.

“În 2025, piaţa s-a schimbat semnificativ faţă de anii trecuţi – companiile s-au orientat din nou către zona Bucureşti-Ilfov, după o perioadă în care interesul a fost mai mare pentru alte regiuni ale ţării. Totuşi, vedem această evoluţie ca pe o excepţie, nu ca pe o nouă regulă. Pe termen mediu şi lung, ne aşteptăm ca alte zone ale României să continue să crească mai rapid, datorită disponibilităţii mai bune a forţei de muncă, a costurilor mai reduse cu angajaţii şi a noilor proiecte de infrastructură care le fac tot mai atractive”, a afirmat Victor Coşconel, partner | head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

În primele nouă luni din 2025, în Bucureşti şi în zonele din jurul Capitalei s-au semnat contracte de închiriere pentru aproape 450.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale, cu 62% peste media ultimilor cinci ani şi de peste două ori mai mult decât în perioada de dinainte de pandemie (2017-2019).

Pe de altă parte, deşi la o scară mai mică şi venind de la o bază redusă, cele mai mari creşteri s-au înregistrat în nord-estul României (cu 211% mai mare faţă de media precedenţilor 5 ani) şi sud-est (+143%), impulsionate de construcţia autostrăzii A7 şi de investiţiile aşteptate în infrastructură.

La nivel naţional, cererea totală de spaţii industriale a crescut cu aproape două treimi, ajungând la aproximativ 640.000 de metri pătraţi. Sectorul logistic (3PL) a dominat piaţa, generând circa 45% din cererea totală, urmat de segmentul retail/FMCG. În realitate, multe companii de logistică lucrează pentru marii retaileri, ceea ce arată că majoritatea tranzacţiilor sunt, de fapt, alimentate de consumul intern, subliniază consultanţii imobiliari.

Închirierile pentru scopuri de producţie au scăzut în 2025 reprezentând doar 13% din totalul cererii totale, aproape la jumătate faţă de media din ultimii ani. Totuşi, Colliers notează că există în continuare interes ridicat din partea companiilor care se uită la România pentru spaţii de producţie, cu o creştere notabilă a interesului din partea companiilor asiatice.

La nivel european, datele Eurostat arată că depozitele şi centrele logistice din România au un grad de utilizare de aproximativ 90%, un nivel uşor peste media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că operatorii pot continua să se extindă fără să creeze dezechilibre în piaţă.

În prezent, România are aproximativ 8 milioane de metri pătraţi de spaţii logistice moderne, iar potrivit estimărilor companiei de profil, această suprafaţă s-ar putea chiar dubla pentru a ajunge la nivelul altor ţări din regiune.

Raportat la populaţie, România are aproape 420 de metri pătraţi de spaţii logistice moderne la mia de locuitori, semnificativ sub Polonia (973 metri pătraţi), Ungaria (617 metri pătraţi) şi mult sub Cehia, liderul regional, cu 1.165 de metri pătraţi la mia de locuitori. Astfel, chiar şi luând în calcul volumul de mărfuri exportate, România are încă un potenţial major de dezvoltare pe segmentul depozitelor moderne.

“Dacă ne uităm la cât de mult s-au extins retailerii în ultimii ani şi la planurile tot mai ambiţioase ale brandurilor din piaţă, este clar că cererea pentru spaţii de depozitare va rămâne foarte ridicată şi în perioada următoare. În plus, noile autostrăzi, alături de investiţiile preconizate în reţeaua de transport feroviar, vor deschide zone complet noi de interes, atât pentru chiriaşi, cât şi pentru dezvoltatori. În opinia noastră, sectorul industrial rămâne segmentul cu cel mai mare potenţial de creştere dintre toate sectoarele imobiliare din România”, a adăugat Victor Coşconel.

Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor, cu venituri anuale de 5,5 miliarde de dolari.