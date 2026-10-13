FOTO | Peste 100 de exponate din viitorul Muzeu al Sarmalelor, prezentate în premieră la București, în weekend

13 oct. 2026, Articole / Reportaje
FOTO | Peste 100 de exponate din viitorul Muzeu al Sarmalelor, prezentate în premieră la București, în weekend
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Sursa foto: Cosmin Dragomir
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Peste 100 de exponate din colecția de peste 400 de obiecte asociate sarmalelor, adunate de jurnalistul Cosmin Dragomir, vor fi prezentate în premieră între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională a României, în cadrul Artisan Food Market. Biletul de acces la expoziție costă 10 lei.

Colecția viitorului Muzeu al Sarmalelor, un proiect inițiat de jurnalistul și activistul gastronomic Cosmin Dragomir, va putea fi văzută pentru prima dată de public în cadrul celei de-a XIII-a ediții Artisan Food Market, târg dedicat producătorilor români și produselor artizanale gourmet.

Colecția numără în prezent peste 400 de exponate de pe patru continente și include conserve și ambalaje de sarmale, cărți în mai multe limbi, meniuri, cărți poștale, timbre, obiecte promoționale, miniaturi, picturi și accesorii pentru prepararea sarmalelor. Pentru expoziția din acest weekend, inițiatorul a selectat peste 100 de obiecte.

„Am investit deja câteva mii de euro în colecție, am adus în bagaje zeci de kilograme de conserve cu sarmale de pe diferite continente, am apelat la ajutorul multor prieteni cărora le mulțumesc pe această cale, am comandat exponate din Japonia până în Argentina”, spune Cosmin Dragomir.

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Muzeul Sarmalelor, un proiect dedicat gastronomiei

Inițiatorul își propune să transforme colecția într-un muzeu unic în lume, care să pună în valoare istoria și diversitatea gastronomică a sarmalelor. Acesta ar putea funcționa ca muzeu independent sau ca parte a unui viitor muzeu al gastronomiei, în condițiile în care Dragomir deține și alte sute de obiecte legate de istoria gastronomiei românești.

„Cred că un astfel de muzeu poate fi o atracție importantă pentru turiștii care ajung la noi, în special pentru cei pentru care gastronomia nu este doar combustibil, ci exploratorie”, afirmă jurnalistul.

Expoziția de la Biblioteca Națională va include zeci de conserve și ambalaje, condimente și cărți care au sarmalele pe copertă. Selecția a fost realizată și în funcție de posibilitățile logistice și de spațiul disponibil.

Pentru Cosmin Dragomir, exponatele ilustrează răspândirea preparatului în numeroase culturi și felul în care acesta a devenit parte din identitatea gastronomică a mai multor țări.

„Cred că selecția poate demonstra oricui atât universalitatea sarmalei, cât și faptul că acest preparat este considerat național, ceremonial și ritual în enorm de multe țări și că acele națiuni se mândresc cu sarmalele lor fără să le caute la rădăcini și să repete că nu sunt ale lor. Gastronomia funcționează și altfel, nu doar prin purismul istoric”, spune autorul cărții „Colecționarul de Sarmale”.

Artisan Food Market, organizat la Biblioteca Națională

Ediția a XIII-a Artisan Food Market va avea loc între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională a României, într-un spațiu de peste 1.600 de metri pătrați. Organizatorii estimează că evenimentul va atrage peste 25.000 de vizitatori.

După 12 ediții și peste 100.000 de vizitatori, târgul își extinde formatul și se mută într-o locație cu o suprafață de aproape zece ori mai mare decât cea folosită anterior.

Oferta va include produse din mai multe categorii ale industriei alimentare, printre care brânzeturi proaspete și maturate, produse din carne și vânat, vinuri, pâine artizanală, miere și alte produse apicole, sosuri, condimente, dulcețuri, produse vegane, ciocolată, produse bio, uleiuri și distilate artizanale.

Organizatorii urmăresc să păstreze componenta de întâlnire directă dintre producători și consumatori și să creeze mai mult spațiu pentru interacțiunile dintre profesioniștii din industria alimentară.

Biletele pentru târg și expoziția Muzeului Sarmalelor pot fi cumpărate online, prin platforma Entertix, sau direct de la intrare. Accesul la expoziția Muzeului Sarmalelor costă 10 lei.

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