Ce înseamnă un aliment „bun” și cum punem de acord calitățile cu estetica alimentelor? O perspectivă academică, în cadrul evenimentului dedicat Săptămânii bucătăriei italiene. „Gustul reprezintă o valoare, iar alegerile alimentare sunt determinate de valori”

Gastronomia italiană a căpătat în ultimii ani o relevanță atât de mare încât îmbracă tot mai mult și valențe culturale și identitare, depășind simpla chestiune a hranei de zi cu zi. Atât de mult încât de mai mulți ani încât în fiecare an se sărbătorește în foarte multe țări de pe toate continentele Săptămâna Bucătăriei Italiene în Lume, care în România a debutat în cadrul FoodService&Hospitality Expo 2025.

Ajunsă la a X-a ediție, manifestarea din acest an, organizată cum patronajul Ambasadei Italiene la București, a avut ca element central tema „Bucătăria italiană: sănătate, cultură și inovație”, concepută în scopul promovării tradiției gastronomice italiane prin prisma inovației și a dialogului cultural.

În cadrul evenimentului, organizat la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală a USAMV București, elementul central l-a reprezentat o Lectio Magistralis susținută de Prof. Maddalena Borsato, cercetătoare la Universitatea de Științe Gastronomice de la Pollenzo/Bra, sub titulatura „Gastronomia și estetica gustului”.

În discursul său, ea a prezentat o sinteză istorică și culturală în jurul ideii de gastronomie, dar și care sunt temele de actualitate în domeniu. Mai exact, despre cum simțurile, propriul bagaj cultural și emoțiile ne modelează experiența gustului și despre cum aceste mecanisme influențează preferințele și comportamentul consumatorilor.

„Gustul reprezintă o valoare, iar alegerile alimentare sunt determinate de valori. Un aliment poate fi considerat „bun” în multe sensuri: