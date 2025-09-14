La Viscri, într-un sat care a intrat de mult în circuitul turistic internațional, există un mic punct gastronomic local care te face să uiți că ești vizitator. Se numește Viscri 38. Terasa este amenajată într-o grădină umbroasă, cu pomi și flori, iar atmosfera seamănă cu o vizită la rude, la țară: liniște, miros de iarbă cosită și mese din lemn simplu, așezate printre tufele de zmeură.
Nu ai nevoie de rezervare, iar mâncarea vine surprinzător de repede. În acea zi, am început prânzul cu o ciorbă de vițel cu tăiței, gustoasă și ușor acrișoară, exact așa cum îți amintești din copilărie.
A urmat o tocaniță de purcel cu cartofi, fierbinte și aromată, servită în farfurii simple, dar pline.
La final, desertul a fost punctul de atracție: o tartă cu rubarbă, fragedă și dulce-acrișoară, care ți se lipește de suflet.
Interiorul păstrează aerul autentic al unei case săsești: mobilier pictat manual, pereți albi, detalii rustice. E locul în care simți că timpul curge mai încet și unde tradiția încă se servește la masă.
Nu e de mirare că acest colț de liniște și autenticitate a fost vizitat și de Regele Charles, un susținător fervent al satului românesc.
Comentarii
Oh daca a fost vizitat de Regele Charles trebuie neaparat sa mergem…