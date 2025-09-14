La Viscri, într-un sat care a intrat de mult în circuitul turistic internațional, există un mic punct gastronomic local care te face să uiți că ești vizitator. Se numește Viscri 38. Terasa este amenajată într-o grădină umbroasă, cu pomi și flori, iar atmosfera seamănă cu o vizită la rude, la țară: liniște, miros de iarbă cosită și mese din lemn simplu, așezate printre tufele de zmeură.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nu ai nevoie de rezervare, iar mâncarea vine surprinzător de repede. În acea zi, am început prânzul cu o ciorbă de vițel cu tăiței, gustoasă și ușor acrișoară, exact așa cum îți amintești din copilărie.

A urmat o tocaniță de purcel cu cartofi, fierbinte și aromată, servită în farfurii simple, dar pline.

La final, desertul a fost punctul de atracție: o tartă cu rubarbă, fragedă și dulce-acrișoară, care ți se lipește de suflet.

Interiorul păstrează aerul autentic al unei case săsești: mobilier pictat manual, pereți albi, detalii rustice. E locul în care simți că timpul curge mai încet și unde tradiția încă se servește la masă.

Nu e de mirare că acest colț de liniște și autenticitate a fost vizitat și de Regele Charles, un susținător fervent al satului românesc.